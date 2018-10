Още снимки: test 13 признака, че компанията, в която работите, не дава 5 пари за вас Хората не ходят на работа само заради заплатата. Това твърди пред Business Insider Лин Тейлър - експерт относно отношенията на работното място, треньор по лидерство и автор на книгата "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job". Тя обяснява, че е важно хората да знаят, че работата им допринася за общия успех и носи положителна промяна. Ако работодателят се интересува от теб и твоето удовлетворение в дългосрочен план, ти ще знаеш, че има цели, които гониш и очакваш те да бъдат оценени.



Недооценяването от друга страна може да доведе до по-сериозни последствия в перспектива, както за служителите, така и за цялата компания. Ето и няколко примера, че работодателят ти не те оценява:



1. Никога не те приканват да предложиш идеите си



Според Майкъл Кер, бизнес лектор и автор на "The Humor Advantage", когато работодателят не те кара да изразяваш мнение и свои идеи, означава, че няма особен интерес към теб.



2. Не те подкрепя, напътства или не ти дава обратна връзка за свършената работа



Липсата на каквито и било напътствия те възпрепятства да постигаш целите си има отрицателен ефект върху работата ти. Тейлър смята, че когато един работодател гледа само техническите аспекти, а не дали напредваш с работата, не държат на теб.



3. Не те компенсира честно



Искаш повишение и знаеш, че възнаграждението ти е по-ниско отколкото заслужаваш, но те отказват да постъпят според стандартите. Според Тейлър работодател, който дори не разглежда предложенията, които внасяш, няма да ти плаща заслуженото.



4. Пропускат те за повишение, което заслужаваш



Почти 2/3 от служителите признават, че са били пропускани, когато им дойде реда за повишение. Когато полагаш два пъти повече усилия от останалите и накрая колега, който не се е старал достатъчно, бъде повишен, означава, че компанията не държи на теб.



5. Не ти възлагат нови стойностни проекти



Тук се има предвид, когато отнемат проекти, за които работиш усилено или пък спрат да ти дават такива, които са в твоята сфера на специализация и започнат да ги възлагат на колегите ти.



6. Шефът ти те игнорира, когато искаш да обсъдите натовареността ти



Ако имаш 60-часова работна седмица и помолиш за намаляване на работните часове или пък да работиш от вкъщи, а той те игнорира и дори не обмисля молбата ти.



7. Работиш върху проекти, от които обаче не получаваш нищо



Когато помагаш за определен проект и след осъществяването му не получаваш никакво възнаграждение.



8. Не те включват във вземането на решения



Предупреждение за липса на лоялност е, когато работодателят ти взима решение, което касае твоята кариера, без да се консултира с теб.



9. Научаваш последен за важните новини



Често за развитието на компанията и значими промени разбираш последен или пък научаваш от останали служители случайно. Повече от неприятно и обидно е, когато добрите новини са свързани с проект, върху който си работил.



10. Отказват да приемат помощта ти



Виждаш, че има много работа и много малко време, за да се изпълни и решаваш да съдействаш, но дори тогава помощта ти се отказва.



11. Игнорират нуждата ти от съдействие или средства



Според Тейлър компания, която не се интересува от доброто ти състояние и не реагира на запитванията ти за нещо, което ти е необходимо, за да си свършиш по-добре работата, не те цени достатъчно.



12. Липсата на доверие



Кер казва, че е прекалено некоректно, когато например здравословното ти състояние налага отсъствие от работа и шефът ти иска бележката от лекаря, а не пита как си.



13. Непрофесионално поведение спрямо служителите



Според Кер поставянето на ултиматуми или притискането, за да приемеш определено решение е червен флаг, който да те накара да преосмислиш бъдещето си в компанията. /money.bg



