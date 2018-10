Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

09:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - I полуфинал (WTA Premier Mandatory)

10:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Славия (2014-15), повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Шалке 04

10:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

11:20 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

11:30 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер

12:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

13:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

13:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 12-и епизод, повторение

13:40 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

14:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

14:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Жирона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от английската Висша лига, директно

14:30 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България, директно

15:00 Nova Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

15:30 Diema: "Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др.

15:40 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Лацио - среща от турнира "Лига Европа"

16:00 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Роберто Баутиста Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

16:30 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Аугсбург, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, директно

17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

17:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

17:35 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Херта

19:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

19:30 Film Plus: Пряко: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)

19:30 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн - Мьонхенгладбах, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

21:20 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - II полуфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Монреал - Кълъмбъс, директно

22:30 Diema Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, запис

23:30 Film Plus: Тенис: Матео Беретини/Фабио Фонини - Роман Йебави/Матве Миделкооп (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)

23:40 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение09:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - I полуфинал (WTA Premier Mandatory)10:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Славия (2014-15), повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Шалке 0410:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение11:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"11:20 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света11:30 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер12:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение13:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг13:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига13:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 12-и епизод, повторение13:40 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща14:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига14:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Жирона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19)14:30 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от английската Висша лига, директно14:30 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България, директно15:00 Nova Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно15:30 Diema: "Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др.15:40 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Лацио - среща от турнира "Лига Европа"16:00 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Роберто Баутиста Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин16:30 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Аугсбург, директно17:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, директно17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно17:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща17:35 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Херта19:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)19:30 Film Plus: Пряко: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)19:30 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн - Мьонхенгладбах, директно19:30 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно21:20 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"21:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - II полуфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)21:50 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, запис22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Монреал - Кълъмбъс, директно22:30 Diema Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, запис23:30 Film Plus: Тенис: Матео Беретини/Фабио Фонини - Роман Йебави/Матве Миделкооп (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)23:40 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение Днес+ Запази и Сподели