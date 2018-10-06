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Спортът по телевизията днес

06.10.2018 08.29

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
09:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - I полуфинал (WTA Premier Mandatory)
10:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Славия (2014-15), повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Шалке 04
10:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
11:20 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света
11:30 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Интер
12:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
13:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг
13:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига
13:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 12-и епизод, повторение
13:40 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща
14:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул
14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига
14:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Жирона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19)
14:30 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Брентфорд, мач от английската Висша лига, директно
14:30 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България, директно
15:00 Nova Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно
15:30 Diema: "Шаолински футбол" - екшън-комедия с уч. на Стивън Чоу, Карън Мок, Уей Зао и др.
15:40 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Лацио - среща от турнира "Лига Европа"
16:00 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Роберто Баутиста Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Барселона
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
16:30 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно
16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Аугсбург, директно
17:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, директно
17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно
17:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща
17:35 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Цървена звезда
18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Херта
19:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)
19:30 Film Plus: Пряко: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)
19:30 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"
19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн - Мьонхенгладбах, директно
19:30 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно
19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно
21:20 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)
21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"
21:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - II полуфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)
21:50 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, запис
22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Монреал - Кълъмбъс, директно
22:30 Diema Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, запис
23:30 Film Plus: Тенис: Матео Беретини/Фабио Фонини - Роман Йебави/Матве Миделкооп (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)
23:40 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

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