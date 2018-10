Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

07:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинали (WTA Premier Mandatory)

09:00 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

09:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 12-и епизод, повторение

09:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света

11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Виляреал

12:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ним, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 BNT 3: Футбол: Карабах - Арсенал - среща от турнира "Лига Европа"

13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Левски, трети четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Film Plus: Тенис: Денис Шаповалов - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Л - АЕК Ларнака

14:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 12-и епизод, повторение

15:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Финал

15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Милан - Олимпиакос

16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - IV четвъртфинал (WTA Premier Mandatory)

17:10 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Лацио - среща от турнира "Лига Европа"

17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Челси - Види

18:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

19:00 BNT 3: Футбол: Цюрих - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

19:30 Film Plus: Тенис: Марко Чекинато - Роберто Баутиста Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 8 кръг

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Вердер - Волфсбург, директно

21:45 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно

22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 8 кръг

22:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Атлетик /Б/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

23:30 Diema Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1, запис /bukmeikar.com



