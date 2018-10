Още снимки: test Десетилетие след финансовия колапс, Исландия се изправя пред нова криза Десетилетие след възстановяването на Ислания от финансовия и икономически колапс, малката държава отново се изправя пред екзистанциално предизвикателство за една от ключовите ? индустрии, пише Bloomberg.



Туризмът и средствата, които той носеше, бяха много важни за измъкването на страната с 340 хил. души население от дупката. Сега, индустрията бързо се охлажда и проблемите за авиолиниите ? след години на бърза експанзия се натрупват.



В доклад, наречен "Tourism in Iceland: Soft landing or a belly flop", Arion Bank предупреди, че държавата ще се изправи пред намаляващ брой туристи през следващата година. Бумът през последното десетилетие учетвори техния брой.



Туризмът е най-големият "износ" на страната и отговаря за 12 процента от брутния вътрешен продукт и около 20 процента от бизнес инвестициите, по данни на Arion.



"Криза в индустрията ще засегне цялата икономика, включително търсенето на работна ръка, инвестициите в хотели, баланса по текущата сметка, обменния курс на кроната и други", казва Гилфи Магнусън, професор в University of Iceland.



Охлаждането вече е видимо на първите линии на индустрията. Авиокомпанията Icelandair Group по-рано тази седмица трябваше да помоли за помощ от инвеститорите в облигации, след като издаде предупреждение за печалбата.



Wow Air - бърорастящ нискобюджетен превозвач, който заедно с Icelandair превозва голяма част от туристите към Исландия, бе обект на спекулации, след като набра нови средства с пускането на нова емисия облигации. Тя спря полети до Единбург, Стокхолм и Сан Франциско през зимата, цитирайки забавена доставка на два нови Airbus A330 neo.



Тези забавяния бяха посочени и от Primera air - друг скандинавски превозвач, при подаването на документи за фаит тази седмица. Norwegian Air Shuttle, пионер в нискотарифните трансатлантически полети, намали маршрутите си, опитвайки да се справи с растящите разходи, причинени и заради по-високата цена на петрола.



Проблемите попаднаха и в полезрението на централната банка. Миналият месец тя трябваше да се намеси на валутния пазар, за да подкрепи кроната, която тръгна надолу заради притесненията около финансовата ситуация в Wow Air. "Не е тайна, че авилиониите, особено тези тук, трябва да се справят с по-тежка среда от преди", заяви Мар Гудмундсон, гуверньор на централната банка. "Цените на петрола почти се удвоиха в рамките на година, а конкуренцията на този пазар е огромна".



Проблемите идват на фона на забавяне на туризма, който, според централната банка, няма да доминира износа през 2019 г. Броят на туристите, посетили Исландия, се повиши с близо 40 процента през 2016 г., но само с 24 процента през 2017 г. През тази година се очаква ръстът да е 15 процента.



Междувременно през 2016 и 2017 г. икономиката нарасна със 7,4 и 4%, съответно.



Миналият месец Международния валутен фонд предупреди, че ефектите от силната крона между 2014 и 2016 г. сега се усещат при ръста на туристите и вътрешното търсене. Сред потенциалните рискове пред икономиката са цените на петрола, растящата конкуренция при авиопревозвачите, търговските напрежения и Brexit. /money.bg Десетилетие след възстановяването на Ислания от финансовия и икономически колапс, малката държава отново се изправя пред екзистанциално предизвикателство за една от ключовите ? индустрии, пише Bloomberg.Туризмът и средствата, които той носеше, бяха много важни за измъкването на страната с 340 хил. души население от дупката. Сега, индустрията бързо се охлажда и проблемите за авиолиниите ? след години на бърза експанзия се натрупват.В доклад, наречен "Tourism in Iceland: Soft landing or a belly flop", Arion Bank предупреди, че държавата ще се изправи пред намаляващ брой туристи през следващата година. Бумът през последното десетилетие учетвори техния брой.Туризмът е най-големият "износ" на страната и отговаря за 12 процента от брутния вътрешен продукт и около 20 процента от бизнес инвестициите, по данни на Arion."Криза в индустрията ще засегне цялата икономика, включително търсенето на работна ръка, инвестициите в хотели, баланса по текущата сметка, обменния курс на кроната и други", казва Гилфи Магнусън, професор в University of Iceland.Охлаждането вече е видимо на първите линии на индустрията. Авиокомпанията Icelandair Group по-рано тази седмица трябваше да помоли за помощ от инвеститорите в облигации, след като издаде предупреждение за печалбата.Wow Air - бърорастящ нискобюджетен превозвач, който заедно с Icelandair превозва голяма част от туристите към Исландия, бе обект на спекулации, след като набра нови средства с пускането на нова емисия облигации. Тя спря полети до Единбург, Стокхолм и Сан Франциско през зимата, цитирайки забавена доставка на два нови Airbus A330 neo.Тези забавяния бяха посочени и от Primera air - друг скандинавски превозвач, при подаването на документи за фаит тази седмица. Norwegian Air Shuttle, пионер в нискотарифните трансатлантически полети, намали маршрутите си, опитвайки да се справи с растящите разходи, причинени и заради по-високата цена на петрола.Проблемите попаднаха и в полезрението на централната банка. Миналият месец тя трябваше да се намеси на валутния пазар, за да подкрепи кроната, която тръгна надолу заради притесненията около финансовата ситуация в Wow Air. "Не е тайна, че авилиониите, особено тези тук, трябва да се справят с по-тежка среда от преди", заяви Мар Гудмундсон, гуверньор на централната банка. "Цените на петрола почти се удвоиха в рамките на година, а конкуренцията на този пазар е огромна".Проблемите идват на фона на забавяне на туризма, който, според централната банка, няма да доминира износа през 2019 г. Броят на туристите, посетили Исландия, се повиши с близо 40 процента през 2016 г., но само с 24 процента през 2017 г. През тази година се очаква ръстът да е 15 процента.Междувременно през 2016 и 2017 г. икономиката нарасна със 7,4 и 4%, съответно.Миналият месец Международния валутен фонд предупреди, че ефектите от силната крона между 2014 и 2016 г. сега се усещат при ръста на туристите и вътрешното търсене. Сред потенциалните рискове пред икономиката са цените на петрола, растящата конкуренция при авиопревозвачите, търговските напрежения и Brexit. /money.bg Днес+ Запази и Сподели