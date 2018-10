Още снимки: test Comcast закупи притежаваните от 21st Century Fox акции на Sky за 15,10 млрд. долара Американският кабелен оператор Comcast Corp. заяви в четвъртък, че се е споразумял да закупи от компанията 21st Century Fox Inc. притежавания от нея пакет от 39,1% от акциите в Sky PLC за 11,63 британски лири (за около 15,10 млрд. щатски долара), след като преди време успя да спечели войната с Fox по наддаването за придобиването на голямата британската групировка за платена телевизия, съобщава "Уолстрийт джърнъл".



Comcast посочи, че след приключването на сделката, тя вече ще притежава повече от 75% от акциите на Sky. През миналата седмица водещият американски кабелен оператор закупи от пазара редица акции на Sky PLC, придобивайки 47,7% от акциите на британската телевизионна групировка.



Кабелният гигант от САЩ отбеляза, че е купил от Fox 672,8 милиона акции на Sky на цена от 17,28 паунда за всяка една от тях - цената, с която Comcast успя да надвиши оферта на своя конкурент в необичайния търг, проведен през миналия месец от британските регулаторни органи. По този начин беше сложен край на битката за придобиване на контрола над големия телевизионен оператор от Обединеното кралство.



Comcast съобщи, че очаква да приключи окончателното придобиване на Sky следващия вторник.



След като загуби проведения от британския регулатор аукцион, 21st Century Fox Inc. обяви, че ще продаде дела си в Sky на Comcast със съгласието на Walt Disney Co. Трябва да се има предвид, че преди време компанията Disney се беше съгласила да закупи тези акции на Sky като част от по-голяма сделка за развлекателните активи на Fox. /bnr.bg



Американският кабелен оператор Comcast Corp. заяви в четвъртък, че се е споразумял да закупи от компанията 21st Century Fox Inc. притежавания от нея пакет от 39,1% от акциите в Sky PLC за 11,63 британски лири (за около 15,10 млрд. щатски долара), след като преди време успя да спечели войната с Fox по наддаването за придобиването на голямата британската групировка за платена телевизия, съобщава "Уолстрийт джърнъл".Comcast посочи, че след приключването на сделката, тя вече ще притежава повече от 75% от акциите на Sky. През миналата седмица водещият американски кабелен оператор закупи от пазара редица акции на Sky PLC, придобивайки 47,7% от акциите на британската телевизионна групировка.Кабелният гигант от САЩ отбеляза, че е купил от Fox 672,8 милиона акции на Sky на цена от 17,28 паунда за всяка една от тях - цената, с която Comcast успя да надвиши оферта на своя конкурент в необичайния търг, проведен през миналия месец от британските регулаторни органи. По този начин беше сложен край на битката за придобиване на контрола над големия телевизионен оператор от Обединеното кралство.Comcast съобщи, че очаква да приключи окончателното придобиване на Sky следващия вторник.След като загуби проведения от британския регулатор аукцион, 21st Century Fox Inc. обяви, че ще продаде дела си в Sky на Comcast със съгласието на Walt Disney Co. Трябва да се има предвид, че преди време компанията Disney се беше съгласила да закупи тези акции на Sky като част от по-голяма сделка за развлекателните активи на Fox. /bnr.bg Днес+ Запази и Сподели