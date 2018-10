Още снимки: test Федералните регулатори на САЩ могат отново разследват Google за нарушаване на антитръстовите правила Федералните регулатори на САЩ могат в скоро време отново да започна да дишат във врата на компанията-майка на GOOGL - Alphabet, съобщава вестник New York Post.



Изданието цитира председателят на антитръстовия отдел към Министерството на правосъдието да заявява пред американски законодатели в сряда, че неговата агенция може да започне ново разследване на интернет гиганта във връзка с антиконкурентни практики.



Трябва да се има предвид, че през 2013-а година Федералната търговска комисия приключи 20-месечно антитръстово разследване на практиките на Google, но без в последствие да бъдат предприети някакви действия. По онова време лица, близки до регулатора, вярваха, че голямата калифорнийска компания е чиста.



В сряда председателят на антитръстовия регулатори - Макан Делрахим обаче посочи пред сенатори, че Федералните агенции моgat да разследват използването от Google на операционната система Android за мобилни устройства, посочиха пред New York Post двама източника, участвали в изслушването. До този момент Федералната търговска комисия не е провеждала разследвания, свързани с операционната система Android.



"Мисля, че коментарите на Макан Делрахим бяха доста съществени", посочи един от източниците на американското издание.



На този етап официални представители на Министерството на правосъдието не са коментирали информацията на New York Post.



За разлика от оторизираните антитръстови органи на САЩ, Европейската комисия вече глоби на два пъти компанията-майка на Google за общо 6,76 млрд. евро (около 7,9 млрд. долара) а предполагаема злоупотреба с господстващо положение на световната водеща търсачка и на операционната система Android при предпочитане на собствените услуги.



