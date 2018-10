Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Атланта

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

09:15 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

09:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:15 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

11:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан (WTA Premier 5 - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Левски, първи четвъртфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Film Plus: Тенис: Гийермо Гарсия-Лопес - Матео Беретини (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:10 BNT 3: Световно първенство по баскетбол /жени/: полуфинална среща

14:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Струмска слава, мач от Втора професионална лига, повторение

15:55 BNT 3: Футбол: Виляреал - Глазгоу Рейнджърс - среща от турнира "Лига Европа"

16:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:10 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Ян-Ленард Щруф (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Film Plus: Тенис: Жоао Соуса - Данийл Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

17:45 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 bTV Action: Шампионска лига: Финали

19:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

19:00 Film Plus: Тенис: Стан Вавринка - Карен Хачанов (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 епизод

19:55 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Шалке 04

20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 7-и епизод

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 12-и епизод, директно

20:00 bTV Action: Футбол от Шампионска лига

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 bTV Action: Футбол от Шампионска лига

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ливърпул

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

22:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

