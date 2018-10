Още снимки: test Индонезийската рупия потъна под 15 000 за долар Индонезийската рупия отслабна до 15 хил. за долар за първи път от 201 години насам заради потъващото настроение на инвеститорите към активите на развиващата се държава и растящите цени на петрола, предава Bloomberg.



От началото на годината валутата се срина с около десет процента, след като Фед повиши лихвите, което подкрепи долара, а дефицитът по текущата сметка на страната остави икономиката уязвима към финансовите сривове, засегнати Турция и Аржентина. Цената на петрола пък почти се утрои от февруари 2016 година насам, създавайки напрежение за страните-вносителки.



Кхун Го, директор в Australia and New Zealand Banking Group Ltd., очаква, че рупият може да падне и до 15 200 за долар, ако настроението сред инвеститорите не се подобри.



Валутата върви нагоре въпреки че централната банка се опитва да предотврати спада и да повишава лихвите за пети път от май насам.



"Индонезия е нетен вносител на петрол, затова по-високите цени и по-слабата рупия повишават притесненията, че инфлацията ще се забърза", казва Тору Нишихама, икономист в Dai-ichi Life Research Institute в Токио.



Индонезийската рупия отслабна до 15 хил. за долар за първи път от 201 години насам заради потъващото настроение на инвеститорите към активите на развиващата се държава и растящите цени на петрола, предава Bloomberg.От началото на годината валутата се срина с около десет процента, след като Фед повиши лихвите, което подкрепи долара, а дефицитът по текущата сметка на страната остави икономиката уязвима към финансовите сривове, засегнати Турция и Аржентина. Цената на петрола пък почти се утрои от февруари 2016 година насам, създавайки напрежение за страните-вносителки.Кхун Го, директор в Australia and New Zealand Banking Group Ltd., очаква, че рупият може да падне и до 15 200 за долар, ако настроението сред инвеститорите не се подобри.Валутата върви нагоре въпреки че централната банка се опитва да предотврати спада и да повишава лихвите за пети път от май насам."Индонезия е нетен вносител на петрол, затова по-високите цени и по-слабата рупия повишават притесненията, че инфлацията ще се забърза", казва Тору Нишихама, икономист в Dai-ichi Life Research Institute в Токио. Днес+ Запази и Сподели