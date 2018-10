Още снимки: test За да не боледувате през есента, трябва да хапвате Чакахме лятото да дойде два месеца, но за сметка на това есента настъпи още на втория ден със смразяващи температури.



Както е известно, рязката промяна в климата причинява много проблеми на организма.



Студените дни, на които още не сме свикнали, ни предразполагат към всякакви вируси и настини. Има обаче начин да се предпазите от болестите през това време от годината и без лекарства.



Ето кои продукти да ползвате:



За да си набавите необходимото количество Витамин C, не забравяйте да консумирате цитрусови плодове - портокали, лимони, лайм, мандарини.



Интересното в случая е, че червените чушки съдържат дори два пъти повече витамин C.



Друг подходящ продукт за есента е чесънът. Възрастните хора твърдят, че той предпазва от всякакви болести.



Ако хапвате спанак, няма да станете попай, но пък той е богат на антиоксиданти, витамини и бета каротин, което ще се отрази на вашето здраве.



Не забравяйте и чайовете! Правете си редовно чай с мед и джинджифил. Джинджифилът е особено полезен за болно гърло, хрема, кашлица.



Неизменна част от менюто ви трябва да са и броколите. Те са опаковани с витамините А, С и Е, както и с много други антиоксиданти и фибри. Броколите са едни от най-здравословните зеленчуци, които можете да поставите на масата.



Папаята е плод, който е с огромно съдържание на витамин С и редовната му консумация ви носи силен имунитет и по-бързо справяне с настинки и вируси.



Един от най-мощните имуноактиватори за човешкия организъм през този период на годината е кивито. Това е един от най-подходящите плодове за защита срещу грипните вируси./Zdrave.to



