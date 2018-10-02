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Пътен хулиган потроши стъкло на друга кола на кръстовище във Велико Търново

02.10.2018 11.26


Пътен хулиган потроши стъкло на друга кола на кръстовище във Велико Търново, съобщават от полицията.

Служители на полицейското управление във Вeлико Търново разследват случай на хулиганство на пътя. В понеделник в 17,10 ч. на тел. 112 е бил получен сигнал от 20-годишен мъж от В. Търново, който обяснил, че на кръстовището между булевард «България» и улица «Краков» в областния град непознат мъж, пътувал в товарен автомобил, движещ се след него, се е приближил до управлявания от младия мъж автомобил, докато е изчаквал колите пред него и е счупил стъкло на предна врата. Освен това ударил бронята и страничното му огледало.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е започнато досъдебно производство.

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