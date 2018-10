Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - ФК Лос Анджелис

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Струмска слава, мач от Втора професионална лига, повторение

08:40 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Су-Уей Хсиех (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал и награждаване, повторение)

09:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

09:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Хетафе (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - ФК Лос Анджелис

11:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Давид Гофен /Белгия/ - Диего Шварцман /Аржентина/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

12:00 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан (WTA Premier 5 - полуфинали, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Eurosport: Тенис на маса: Световна купа в Китай за жени, финал

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Хебър, мач от Суперлигата, повторение

13:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

14:00 Eurosport: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Атланта

14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

14:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол /жени/: полуфинална среща

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

15:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

16:00 Film Plus: Тенис: Евгени Донской - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:40 BNT 3: Футбол: ПАОК - Челси - среща от турнира "Лига Европа"

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

17:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

17:50 Film Plus: Тенис: Аляж Бедене - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Атланта

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

19:30 Mtel Sport 1: Студио "Футбол"

19:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

19:55 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Лукас Мидлер (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

19:55 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

23:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Онс Жабер - Полона Херцог (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

23:30 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

