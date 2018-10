Още снимки: test Как САЩ нахлу в любимия данъчен рай на руските олигарси На Разпети петък най-високопоставените мениджъри на най-голямата банка на острова са били в църквата, когато телефоните им започнали да звънят. Най-големият им акционер - руският олигарх Виктор Векселберг - е попаднал в списъка със санкционираните от Министерството на финансите на Съединените американски щати, разказва The Wall Street Journal.



Мениджърите на Bank of Cyprus набързо нахвърлят чернова на писмо, с което съобщават на милиардера, че трябва да изтегли парите си от банката.



Слънчевият остров, който отдавна е любима дестинация на богатите руснаци и парите им, се превръща във фокус на американската офанзива срещу средствата, за които американците казват, че приятелите на Путин перат из Европа.



За Кипър новият списък със санкции е началото на кампания за промяна на продължил с десетилетия бизнес модел, вкоренен в икономическата и политическа култура на острова. През Кипър влизат толкова много руски пари към Европейския съюз, че малкият остров с население от едва един милион души, се превърща в най-големият нетен реципиент на директни руски чуждестранни инвестиции.



Борбата за промяна на модела представлява и тест на американската сила в покрайнините на европейската финансова система, където руското богатство се изправя срещу вашингтонските регулатори в област - прането на пари - в която Европейската централна банка има твърде малки правомощия.



"САЩ и Русия са в подобие на икономическа война и я водят там, където се срещат двете страни", казва главният изпълнителен директор на Bank of Cyprus Джон Хърикан. "Те се срещат в Кипър".



Бързите промени в Кипър показват как представителите на Вашингтон натискат руските олигарси в опит да отслабят Владимир Путин. Редица страни в периферията на Европа, включително Малта и Латвия, също са под натиск да се откажат от руските си клиенти. Но никъде натискът не е толкова силен, колкото в Кипър.



В началото на май, малко след разширяването на американските санкции срещу Русия, представител на Министерство на финансите на САЩ се среща с регулаторите на острова, показвайки им списък с имената на следващите руски олигарси, които ще попаднат сред санкционираните. Той споменава и затварянето на латвийска банка след обвиненията от САЩ за пране на руски пари.



"Видяхте какво се случи в Латвия?", запитал Маршал Белингслий. "Не искате нищо подобно да се случи и тук". Регулаторът обаче не се поддал толкова лесно.



Ходовете на САЩ се изправят срещу политическата класа в Кипър - както и срещу обикновените хора. На острова Москва е виждана в позитивна светлина като велика сила, която иска да защити страната от Турция, която окупира северната част на острова през 1974 година. Банкерите смятат, че тези мерки са несправедливи. И са насочени към Кипър, защото са малки.



В продължение на десетилетия Кипър е една от най-големите порти за съмнителните богатства на руснаците - от търговия с оръжия до залози и порнографски интернет страници. Редица мощни играчи от постсъветската сфера - сред тях и сръбските президент Слободан Милошевич - са носели пълни с пари куфарчета в началото на 90-те години на миналия век. След тях дошли и руските туристи.



До 2010 г. общите депозити в кипърските банки са около пет пъти повече от брутния вътрешен продукт на страната. Само една друга икономика - Люксембург - отчита по-голямо съотношение.



През 2013 г. банковата система стана жертва на европейската финансова криза. Правителството потърси спасителна кредитна линия от Европейския съюз и Международния валутен фонд. Тези институции накараха големите депозанти, включително множество богати руснаци, да приемат загубата на част от средствата им в замяна на дялове в почти нищо неструващите банки. В замяна срещу заема, правителството в Кипър пък се съгласи да спре да разчита толкова на офшорното банкиране. Но в крайна сметка това не се получи, частично и защото банките излязоха от кризата със силни руски акционери.



"За да се отърват от руските пари, те дадоха банките на руснаците", обобщава ситуацията представител на местна банка, останал анонимен.



Сред тях е и бившият агент на КГБ, в последствие направен мениджър в минното дело, Владимир Стржалковски, който бе изстрелян в борда на директорите на Bank of Cyprus. Горе-долу по същото време американският инвеститор Уилбър Рос - сега министър на търговията в САЩ - водеше покупката на 15 процента от банката и стана вицепреседател.



Дуото не съществува дълго време. През 2015 г. Рос открива, че Стржалковски се опитва да купи хотел, който е посочен като обезпечение по един от кредитите към банката, който не е бил плащан. Агентът на КТБ настоявал и банката да плаща за реклама на руска агенция, която е била негова собственост.



Рос се оплаква на европейските регулатори във Франкфурт и успява да изгони Стржалковски от борда. Самият той напуска през 2017 г., когато става министър. Оттогава натискът от САЩ само се увеличава, казват банкери.



В отговор, централната банка на острова затваря стотици "кухи" компании и поисква банките да правят лични интервюта със своите депозанти. Регулаторите настояват и руските клиенти да предоставят документи от данъчните служби.



Десетки хиляди клиенти са получили писма, че сметките им са затворени, тъй като не отговарят на новите изисквания. Списъкът включва тинк танк, финансиран от германската Социал демократическа партия, който все пак успя да запази сметката си отворена, като обжалва, както и един голям американски депозитант - Пол Манафорт, бившият председател на кампанията на президента Доналд Тръмп - който е отказал да отговори за произхода на средствата му.



Сега банковите депозити се свиха, но все още са три пъти повече от размерите на икономиката - в държава, която преди няколко десетилетия разчиташе на малките ферми за попълване на държавната хазна. Някои руски олигарси все още имат бизнес тук, въпреки че Bank of Cyprus казва, че ги следи внимателно.



"Не можем да се върнем към отглеждането на краставици". /money.bg