Големите банки, участвали в "изпирането" на руски пари от Danske Bank Преди броени седмици най-голямата датска банка - Danske Bank, беше замесена в мащабен корупционен скандал. Финансовата институция беше обвинена в "изпирането" на стотици милиарди долари през естонското й подразделение, а в хода на разследването стана ясно, че в схемата са замесени руски и източноевропейски клиенти на Danske Bank Estonia.



За всички обаче е ясно, че малкото естонско дъщерно дружество няма как да е единственото, замесено в случая. Нещо повече - голяма част от въпросните пари са изплатени в щатски долари и според разследването в това пръст имат и други големи финансови институции.



В свой анализ от Forbes посочват, че това трябва да са именно банките с достъп до електронната сетълмънт система на Федералния резерв Fedwire. Според информацията следи има към четири големи финансови институции, помогнали за трансакциите.



Американските лидери J.P. Morgan, Bank of America и европейската Deutsche Bank са извършвали трансфери в долари към естонското дружество и по-конкретно към сметки на чуждестранни клиенти там. От Wall Street Journal твърдят, че участие е имало и дъщерното дружество на Citigroup в Москва.



И въпросът сега е доколко те също имат отговорност към случая с "изпирането" на въпросните 230 милиарда долара.



От Forbes обясняват, че в случая те се явяват банки, които извършват трансакции от името на клиенти на други банки и по този смисъл са т.нар. кореспондентски банки. В миналото последните често са имали малко информация за изпращача, както и за крайния получател на парите, които минават през тях.



Преводите се правят на основата на това, че те имат установени отношения с другата банка, явяваща им се клиент. И от нея се очаква да действа съобразно законодателството.



Подобен случай имаше през 2016 година, като Citigroup, HSBC, Wells Fargo и Barcleys бяха посочени като кореспондентски банки в корупционна схема на ФИФА. Ръководствата на всички финансови институции тогава настояваха, че за тях не е имало начин да знаят, че направените трансфери са част от подобна схема.



Към днешна дата със затягането на контрола в банковия сектор от финансовите институции се очаква да имат информация за "клиентите на своите клиенти". Те трябва да извършват свои собствени проверки, за да установят, дали не са били замесени несъзнателно в "изпиране" на мръсни пари.



Всъщност в случая с Danske Bank една от кореспондентските банки - J.P. Morgan, още през 2013 година дава сигнал за съмнения относно трансферите към Danske Bank Estonia. Тогава тя се оттегля от клиентските си отношения с финансовата институция в балтийската страна.



От Deutsche Bank, въпреки предупрежденията, продължават да извършват трансферите от името на естонската Danske Bank, както и Bank of America, която заема мястото на J.P. Morgan.



След старта на разследването тази година обаче германският регулатор BaFIN настоя Deutsche Bank да предприеме незабавни мерки за предотвратяване на "прането на пари". От институцията не посочиха, че това решение е свързано със скандала около Danske Bank, но повдигна въпроса за ситуацията в германската банка.



