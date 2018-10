Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - полуфинали (WTA International - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща за 3-4 място

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - ФК Лос Анджелис

09:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

10:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Eurosport: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Атланта

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Фулъм, мач от английската Висша лига, запис

12:00 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан (WTA Premier 5 - четвъртфинали, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Марек, мач от Суперлигата, повторение

13:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 1 епизод

14:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

14:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Чикаго - ФК Лос Анджелис

15:00 BNT 3: Световно първенство по баскетбол /жени/: Финал

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 7 кръг

17:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Финал

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Струмска слава, мач от Втора професионална лига, директно

18:05 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

19:30 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

22:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

22:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Селта /Виго/ - Хетафе (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

23:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Струмска слава, мач от Втора професионална лига, повторение

23:55 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света /bukmeikar.com



