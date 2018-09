Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

07:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

10:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Film Plus: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - полуфинали (WTA International - повторение)

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

11:00 Eurosport: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал, директно

11:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду

11:55 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

13:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Майнц

13:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение

14:00 Film Plus: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - финал (WTA International - повторение)

14:00 BNT 3: Световно първенство по баскетбол /жени/: полуфинална среща

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд

15:00 Nova Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

15:25 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

15:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уотфорд, мач от английската Висша лига, запис

15:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт - Хановер, директно

17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

17:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Виляреал - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

17:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

17:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща за 3-4 място пряко предаване от Торино

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ним, мач от френската Лига 1, директно

19:00 Eurosport: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Аугсбуг - Фрайбург, директно

19:15 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига, директно

20:10 Diema Sport 2: Футбол: Рен - Тулуза, мач от френската Лига 1, запис

20:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:00 Eurosport: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Атланта, директно

21:20 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Финал пряко предаване от Торино

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:50 BNT 2: Световно първенство по баскетбол /жени/ финална среща - пряко предаване от Тенерифе /Испания/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Лил - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)



