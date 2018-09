Още снимки: test КФН иска още информация за фалиралото застраховатено дружество "Олимпик" Допълнителна информация от кипърския застрахователен надзор по случая с фалиралото дружество "Олимпик" ще изискат от Комисията за финансов надзор. Това е едно от решенията на комисията, взети на заседанието й на 27 септември.



"Изпраща писмо до Надзорния орган върху застраховането (Superintendent of insurance) на Република Кипър за предоставяне на допълнителна информация във връзка с тяхното искане за предприемане на действия за извършване на определени плащания и банкови преводи от банковата сметка на "Застрахователна компания Олимпик - клон България" КЧТ", гласи точка 11 от решенията.



Припомняме, над 200 000 българи останаха без задължителната застраховка "Гражданска отговорност" заради фалита на кипърското застрахователни дружество "Олимпик". Те трябваше да сключат нова полица с друго дружество от 18 август.



Фалитът на застрахователното дружество "Олимпик" предизвика извънредно заседание на парламента по време на лятната ваканция и приемане на оставката на зам.-председателя на КФН Ралица Агайн. Щетите за българските водачи са за около 9.35 милиона лева.



В края на август кипърският застрахователен надзор поиска от българския клон на "Олимпик" да плати за своите служители заплати, социални осигуровки и ползвани правни услуги.



От съобщението на КФН няма информация за конкретни преводи и плащания на българския клон на кипърския застраховател.



Междувременно с друго свое писмо до Кипър, от Комисията са изискали допълнителна информация и за намерението на инвестиционния посредник "Ur Trade Fix Ltd" да се регистрира в България.

