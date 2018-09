Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

09:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

09:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купаза жени в Китай, директно

09:15 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки

09:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду

10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Славия, мач от първи кръг за Купата на България, повторение

10:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - финал (WTA International)

11:15 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

12:05 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Челси, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, четвъртфинали, директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение

13:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение

13:55 BNT 3: Световно първенство по баскетбол /жени/: четвъртфинална среща

14:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома

14:30 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Съндърланд, мач от английската Лига 1, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

15:45 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от третата групова фаза

15:50 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Майнц, директно

16:45 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

17:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно

17:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)

17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

17:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща пряко предаване от Торино

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Мьонхенгладбах

19:05 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

19:20 BNT 2: Световно първенство по баскетбол /жени/ полуфинална среща - пряко предаване от Тенерифе /Испания/

19:30 Film Plus: Пряко: Футбол: Ейбар - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 7 кръг

20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

21:20 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща пряко предаване от Торино

21:45 Film Plus: Пряко: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)

21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг

21:50 BNT 2: Световно първенство по баскетбол /жени/ полуфинална среща - пряко предаване от Тенерифе /Испания/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, запис

22:10 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис

22:30 Diema Sport: Футбол: Лион - Нант, мач от френската Лига 1, запис

22:45 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - ФК Лос Анджелис, директно

23:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща

23:35 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)

23:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 7 кръг

23:45 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение) 08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение09:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг09:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купаза жени в Китай, директно09:15 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки09:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Славия, мач от първи кръг за Купата на България, повторение10:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - финал (WTA International)11:15 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл11:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус12:05 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Челси, мач от трети кръг за Карабао къп, повторение12:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, четвъртфинали, директно13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение13:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 11-и епизод, повторение13:55 BNT 3: Световно първенство по баскетбол /жени/: четвъртфинална среща14:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19)14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома14:30 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Съндърланд, мач от английската Лига 1, директно14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно15:45 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от третата групова фаза15:50 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Майнц, директно16:45 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)17:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно17:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг17:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща пряко предаване от Торино18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Мьонхенгладбах19:05 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)19:20 BNT 2: Световно първенство по баскетбол /жени/ полуфинална среща - пряко предаване от Тенерифе /Испания/19:30 Film Plus: Пряко: Футбол: Ейбар - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19)19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд, директно19:30 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 7 кръг20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)21:20 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща пряко предаване от Торино21:45 Film Plus: Пряко: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19, В паузата: Коментарно студио)21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 7 кръг21:50 BNT 2: Световно първенство по баскетбол /жени/ полуфинална среща - пряко предаване от Тенерифе /Испания/22:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, запис22:10 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис22:30 Diema Sport: Футбол: Лион - Нант, мач от френската Лига 1, запис22:45 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - ФК Лос Анджелис, директно23:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Полуфинална среща23:35 Film Plus: Пряко: Футбол: Коментарно студио (Примера Дивисион, сезон 2018/19)23:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 7 кръг23:45 Film Plus: Тенис: Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение) Днес+ Запази и Сподели