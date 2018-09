Още снимки: test Петр Келнер не успя да купи United Group Американската инвестиционна компания KKR & Co. ще продаде мажоритарния си дял в източноевропейския телеком United Group BV на британския си конкурент BC Partners LLP, съобщиха в общо изявление двете дружества.



От него не става ясни финансовите параметри по сделката, но източници на The Wall Street Journal твърдят, че United Group е оценена на около €2,6 милиарда, включително дълга. Сумата се припокрива с първоначално обявените от Reuters и други балкански медии между €2 и €3 милиарда.



Както Money.bg писа, PPF Group на Петр Келнер - новият собственик на активите на Telenor в България и още няколко страни в региона - бе сред основните кандидати. KKR обаче е предпочела купувача от Острова.



United Group е със седалище в Амстердам, но работи в югоизточна Европа, описвайки себе си като най-големият алтернативен телеком доставчик в държавите, съставящи бивша Югославия.



Създадена през 2007 г. от SBB, Telemach Slovenia и Telemach Bosnia, тя предлага телевизия, фиксирани телефонни линии и мобилни услуги в Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Словения.



KKR купи бизнеса през 2014 г. за неуточена сума. Оттогава броят на клиентите се увеличи до 3,67 милиона от 1,89 милиона. През последните 12 месеца групата е генерирала €556,7 милиона приходи. Американската инвестиционна компания ще запази миноритарен дял.



United Group придоби бизнеса на Central European Media Enterprises (CME) в Хърватия и Словения. Регулаторното одобрение дойде, след като холандското дружество продаде хърватския доставчик на сателитна телевизия Total TV BV на българина Любомир Минчев - основател, акционер и председател на борда на директорите на "Телелинк Груп".



В портфолиото на CME остана бизнеса в Румъния, Чехия, Словакия и България, като тук групата притежава "БТВ Медия Груп" - телевизионния канал bTV и медийната група около него. CME е собственост на Time Warner, която пък от своя страна бе придобита наскоро от най-голямата телекомуникационна компания в САЩ - AT&T. Сделката засега е блокирана от Министерство на правосъдието и се изчаква съдебно решение.



Освен това наскоро United Group обяви, че придобива Direct Media - рекламна компания с бизнес в Сърбия, Черна гора, Македония, България и Албания. Българският клон не е включен в сделката. Председател на борда на Direct Media бе Красимир Гергов. От 12 юли т.г. той е едноличен собственик на капитала на "Директ Медия Крес" ЕООД. Доскорошният миноритарен акционер Красимир Петков остава управител, показва справка в Търговския регистър. Същата е и ситуцията с "Директ Медия" ООД, където управител остава Румяна Велкова.



