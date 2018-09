Още снимки: test One Love Tour с грандиозен финал в Стара Загора Финалният фестивален ден от One Love Tour предстои на 5 октомври в Стара Загора. Специално за празника на града, програмата ще бъде още по-разнообразна и наситена.



Събитието ще се състои във Форума на античния римски град Августа Траяна. Именно там, в миналото, е било средище на социално-политическия, икономическия и културен живот на града.



Фестивалният ден ще започне с официална церемония по повод празника на града и ще продължи с програма за най-малките, включваща Вокална студия "Траяна глас" и детски спектакъл. Най-желаната атракция, за хората от всички възрасти, специално изградената "Арена на дуелите", ще даде възможност на малки и големи да изживеят и изпитат емоцията от най-българския телевизионен риалити формат Фермата.



Димитър Господинов и участници от предишни сезони на предаването са подготвили емблематични и запомнящи се от зрителите игри. Към позабравените бит и традиции ще ни върне "Алея на занаятите". На нея гостите на фестивала ще могат да се запознаят с автентични български занаяти, запазили се до днес. Ще си припомним красотата и изяществото на ръчно изработените произведения, а всеки, който поиска да се опита или научи - ще има тази възможност.



Вечерният концерт ще започне с групата на Иван Христов и Драндийски. След участието им в София и Банско, те са подготвили нов репертоар. Ексцентричната, дръзка и млада Тита ще е единствената дама част от вечерната програма. Следващият изпълнител е звездата на Македония - Слаткаристика. Той е истинска сензация в страната си и много популярен у нас. Концертът ще продължи с атрактивното участие на Криско, а след него публиката ще завладее легендата на македонската музика, виртуозният китарист и композитор Влатко Стефановски.



За финал на вечерта е роденият в Стара Загора актьор, изпълнител и композитор - Стефан Вълдобрев, заедно с Обичайните заподозрени.



