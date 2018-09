Още снимки: test С богата програма Варна се включва днес в Европейска нощ на учените 2018 Европейска нощ на учените 2018 е мащабно събитие, което всяка година се провежда едновременно в цяла Европа и по света. И тази година град Варна ще е домакин на множество научни събития, активности и интересни мероприятия и ще се включи в общоевропейската научна общност.



Събитието ще бъде официално открито във ФКЦ с концерт „Където миналото среща бъдещето“, който пък е част от Европейската година на културното наследство 2018. От 17:00 ч. на сцената ще излязат деца от: ДГ №16 „Слънчева дъга”, Вокално-инструментален ансамбъл при СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - Варна, школите по изкуства към Общински детски комплекс – Варна (Танцов ансамбъл "Българче", Студио "Балет", Школа "Балет", Вокален ансамбъл "Сребърни звънчета") и Балетно студио „Звездна дъга“.



Но вълнуващите събития започват по-рано. От 10.00 до 16.00 ч. Природонаучен музей – Варна ще отвори врати за внушителната си изложба „Експозиция на флората и фауната на Българското черноморското крайбрежие“. В шестте експозиционни зали на музея са изложени общо 1036 експоната, от които 72 минерала и скални образеца, 67 фосила, 38 хербаризирани растения, 573 безгръбначни животни и 186 гръбначни животни. Заедно с официалното откриване, в 17.00 часа Астрономическа обсерватория и планетаруим „Николай Коперник“ ще отвори врати и ще запознае посетителите с научната си дейност.



Програмата във ФКЦ ще започне в 17.00 ч. и ще продължи до 21.30 ч. На щанда на Института по океанология към БАН гостите ще могат да надникнат в единствената в България изследователска миниподводница - РС-8В, и да се запознаят отблизо с работата на подводните изследователи от ИО-БАН. Участниците своеобразно ще могат да включат в реални изследвания на Черно море с практически експерименти. Институтът по рибни ресурси, ССА - Варна, ще представи специална колекция водни обитатели и ще разкаже за дейността на организацията в областта на морската биология и екология. На щанда на ЦПЛР - НАОП „Николай Коперник“ гостите ще се запознаят с устройството и принципа на действие на оптичните уреди и окото и ще се научат да работят с подвижна звездна карта, а фондация „Иноватор“ ще потопи публиката в света на 3D принтирането. На щанда на Университетски ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски” – Варна, София и Балчик ще се демонстрира дейността и научните изследвания, свързани с ботаниката, паркоустройството и ландшафтната архитектура.



По случай Европейската година на културното наследство 2018, Етнографски музей – Варна ще представи на своя щанд експозицията „Магията на цветовете в българския фолклор“, включваща непоказвани пред широката общественост до момента експонати с цветна орнаментика от керамика, текстил и дърво, а тематичният щанд на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ Варна ще представи "Открий историята на Варна с Варненска дигитална библиотека", на която презентация гостите ще могат да се запознаят с дейността и научните издания, свързани с опазване на книжовното културно наследство, новите информационни технологии и услугите на библиотеката.



За малките посетители ще има организирана забавна викторина с въпроси за Черно море и с награди за най-любознателните. В рамките на Дигитален REFRESH ще бъдат представени филми и кадри от морски експедиционни изследвания и подводни археологически изследвания в Черно море, извършвани от учените от ИО-БАН, както и прожекции, представящи дейността на асоциираните партньори на Европейска нощ на учените във Варна.



В Европейския кът ще бъде представена информация за участието на варненски научни и научно-образователни институции в проекти с европейско финансиране. Ще бъдат наградени победителите и участниците в конкурса за детска рисунка „Да опазим Черно море от замърсяване с отпадъци”, организиран от ИО-БАН.



