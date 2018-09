Още снимки: test САЩ скоро ще плаща повече за лихви, отколкото за армията Правителството на Съединените американски щати скоро може да харчи повече за лихвите по дълговете си, отколкото за армията, пише The New York Times. Увеличението на разходите дойде заради нуждата да се финансира все по-големия бюджетен дефицит, растящ и заради данъчната реформа от края на миналата година, както и заради растящите лихви, които ще направят дълга още по-скъп.



Тъй като в американската хазна постъпват все по-малко средства, а все повече се харчат по обслужването на дълга, политиците все по-трудно ще намерят пари за важни инфраструктурни проекти или за възможност за маневриране и помощ за икономиката при следваща рецесия.



В рамките на следващото десетилетие, всяка година САЩ ще трябва да плаща по над $900 милиарда лихви - повече отколкото за която и да е правителствена програма. Още през следващата година сумата ще набъбне до $390 милиарда, с около 50 процента повече, отколкото през 2017 г



Растящите лихви правят заемите по-скъпи дори и без натрупването на още дълг. Но данъчната реформа, одобрена в края на миналата година от Конгреса, увеличи бюджетната дупка, а дефицитът расте по-бързо от очакваното. През следващата година той ще достигне $1 трилион. И през следващото десетилетие лихвите по дълга ще се утроят.



Комбинацията създава промяна в икономическата политика. В миналото правителството на САЩ харчеше повече по време на рецесии, за да подпомогне възстановяването. Сега обаче дефицитът расте е период на ръст на икономиката, което създава риск при следващата рецесия. Дългът като дял от брутния вътрешен продукт също расте днес,



Ако този темп се запази, след десетилетие само лихвите ще представляват 13 процента от федералния бюджет, докато през 2017 г. делът бе 6,6 процента./money.bg

