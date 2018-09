Още снимки: test Лука Модрич превзе трона на Роналдо Лука Модрич спечели една от най-ценните индивидуални награди в световния футбол - The Best FIFA. Това отличие е наследник на приза най-добър футболист на ФИФА и за първи път от създаването на събитието през 2016 г., то не се печели от Кристиано Роналдо.



Хърватинът победи именно португалеца и Мохамед Салах за ценната статуетка.



Преди няколко седмици изненадващо Модрич взе наградата и за най-добър футболист за изминалия сезон в Шампионската лига.



На бляскава церемония в Лондон бе отличен и идеалният отбор на годината. В него попаднаха трима световни шампиони и петима играчи на носителя на трофея в Шампионската лига - "Реал" Мадрид.



Лионел Меси и Кристиано Роналдо бяха единствените звезди, които не присъстваха.



Наградата "Пушкаш" за най-красив гол изненадващо отиде при нападателя на "Ливърпул" Мохамед Салах за изпълнението му в мърсисайдското дерби срещу "Евертън". Той спечели вота на феновете в конкуренцията на задните ножици на Кристиано Роналдо и Гарет Бейл.



За най-добър треньор бе избран Дидие Дешан, който изведе Франция до втора световна титла в история.



Тибо Куртоа изпревари Каспер Шмайхел и Юго Лорис за приза най-добър вратар. За най-добър млад играч очаквано бе определен Килиан Мбапе.



Привържениците на Перу бяха една от атракциите на Мондиал 2018 и затова бяха избрани за най-добри фенове.



