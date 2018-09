Още снимки: test Следващата рецесия няма да дойде от банковия сектор. А от къде? Следващата рецесия, която застрашава икономиката, може би няма да тръгне от банковия сектор. Това твърдят авторите Мат Еган и Джордан Валински в свой публикация в CNN Money.



"Имаме проблем за 6,3 трилиона долара. И това може да предизвика следващата рецесия", посочват те, визирайки огромните дългове, натрупани от Щатите през последните години. По-конкретно те имат предвид нарасналите задължения на корпоративния сектор.



"Десетилетие след предишната криза корпоративна Америка взема сериозни заеми. Стимулирани от изключително ниските лихви, компаниите са натрупали 6,3 трилиона долара дълг, според изчисленията на S&P Global Ratings", посочват авторите.



Към момента това не изглежда като сериозен проблем на фона на все още ниските лихви и сериозния капитал, с който разполагат компаниите благодарение на растящата икономика на САЩ и по-ниските корпоративни данъци.



Това обаче би се променило при забавяне на икономиката и на приходите на компаниите, което ще доведе до по-трудното изплащане на дълговете им. Експертите предупреждават, че те ще бъдат особено уязвими и при повишаването на основните лихви от страна на Федералния резерв.



В случай, че компаниите изпаднат в затруднение да покриват дълговете си, те ще трябва да ограничат инвестициите и да спрат активното наемане на служители. А това би могло да се превърне в предпоставка за зараждането на нова рецесия.



"Корпорациите, не потребителите или банките, ще предизвикат новата рецесия", смята инвестиционният експерт от Bank of America Merrill Lynch Майкъл Хартнет.



