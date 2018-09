Още снимки: test Белият дом подготвя уволнението на Род Розенстийн Заместник-главният прокурор на САЩ Род Розенстийн ще се срещне в четвъртък с президента Доналд Тръмп, предаде радио "Свободна Европа". Най-вероятно на срещата ще бъде обсъдена неговата оставка.



По-рано се появиха съобщения, че Розенстийн вече е подал оставка заради скандала след публикацията във в. "The New York Times", според която той е искал отстраняването на Тръмп поради непригодност да изпълнява президентските функции.



Изданието "Axios" цитира шефа на администрацията на Белия дом ген. Джон Кели, според когото Розенстийн е обявил оставката си в устна форма и се очаква той да бъде уволнен.



Информациите обаче са противоречиви.



"Wall Street Journal" съобщи, с позоваване на вътрешен източник, че Розенстийн не е подал оставка.



