Спортът по телевизията днес
24.09.2018 08.31
08:00 Film Plus: Тенис: Аляж Бедене - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Канада
10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Ним, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм
10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
10:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл
11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм
12:00 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Андреа Петкович (Guangzhou Open, Гуанджоу - I четвъртфинал; WTA International - повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис
12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
12:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл
13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение
13:50 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Бернарда Пера (Guangzhou Open, Гуанджоу - III четвъртфинал; WTA International - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, запис
14:45 Eurosport: Златна колекция: Олимпийски игри в Атланта 1996, футболен финал
15:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Дюделанж - Милан
16:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30 Film Plus: Тенис: Катерина Козлова - Юлия Путинцева (Guangzhou Open, Гуанджоу - IV четвъртфинал; WTA International - повторение)
17:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис
18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Торонто
18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Аполон
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, втори ден, повторение
19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг
19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"
21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг
21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
21:15 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
21:30 BNT: Церемония по връчване наградата на ФИФА "Футболист номер 1" пряко предаване от Лондон
21:30 BNT 3: Церемония по връчване наградата на ФИФА "Футболист номер 1" пряко предаване от Лондон
21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, запис
22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
23:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение
23:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул (WTA International - четвъртфинали, повторение)
23:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света
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