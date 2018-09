Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Film Plus: Тенис: Аляж Бедене - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Канада

10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Ним, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм

10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

10:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм

12:00 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Андреа Петкович (Guangzhou Open, Гуанджоу - I четвъртфинал; WTA International - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

12:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

13:50 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Бернарда Пера (Guangzhou Open, Гуанджоу - III четвъртфинал; WTA International - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, запис

14:45 Eurosport: Златна колекция: Олимпийски игри в Атланта 1996, футболен финал

15:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Дюделанж - Милан

16:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

16:30 Film Plus: Тенис: Катерина Козлова - Юлия Путинцева (Guangzhou Open, Гуанджоу - IV четвъртфинал; WTA International - повторение)

17:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Торонто

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Аполон

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, втори ден, повторение

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг

19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"

21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

21:15 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

21:30 BNT: Церемония по връчване наградата на ФИФА "Футболист номер 1" пряко предаване от Лондон

21:30 BNT 3: Церемония по връчване наградата на ФИФА "Футболист номер 1" пряко предаване от Лондон

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул (WTA International - четвъртфинали, повторение)

23:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света 08:00 Film Plus: Тенис: Аляж Бедене - Стан Вавринка (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение09:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Канада10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Ним, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение10:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм12:00 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Андреа Петкович (Guangzhou Open, Гуанджоу - I четвъртфинал; WTA International - повторение)12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение12:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение13:50 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Бернарда Пера (Guangzhou Open, Гуанджоу - III четвъртфинал; WTA International - повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, запис14:45 Eurosport: Златна колекция: Олимпийски игри в Атланта 1996, футболен финал15:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл16:00 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Дюделанж - Милан16:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение16:30 Film Plus: Тенис: Катерина Козлова - Юлия Путинцева (Guangzhou Open, Гуанджоу - IV четвъртфинал; WTA International - повторение)17:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Ню Йорк Редбулс - Торонто18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Аполон18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, втори ден, повторение19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение21:15 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение21:30 BNT: Церемония по връчване наградата на ФИФА "Футболист номер 1" пряко предаване от Лондон21:30 BNT 3: Церемония по връчване наградата на ФИФА "Футболист номер 1" пряко предаване от Лондон21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, запис22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение23:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение23:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул (WTA International - четвъртфинали, повторение)23:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света Днес+ Запази и Сподели