Богатите също плачат: Големи финансови грешки на най-успелите хора Не бива да мислим, че най-големите бизнесмени винаги вземат съвършено точните решения, опирайки се своите знания, опит и инстинкт. И това им гарантира голям и непрекъснат възход.



Даже и най-успешните и богатите и хора в света са извършвали финансови и житейски грешки, но те не се притесняват да си ги признаят и да говорят за тях. И може би в това е ключът да се поучим от грешките си и да вървим напред.



Разказваме за 7 световно известни милиардери, които се допуснали сериозни грешки в живота си, но това не им е попречило да постигнат забележителни професионални и финансови резултати.



Уорън Бъфет



На Уорън Бъфет се възхищават всички, създадената от него инвестиционна Berkshire Hathaway е пример за бизнес успех огромни. Не случайно е смятан за едни от най-големите финансови инвеститори в историята, наричан заслужено "Мъдрецът от Омаха".



Но в самото начало на своята кариера той взема необмислено решение, което му струва огромна сума пари.



През 1960 г. Бъфет купува акции на текстилната компания Berkshire Hathaway, а след това ги продава на самата нея, за да реализира не голяма печалба. След като директорът на Berkshire Hathaway иска да намали дела си в компанията, Бъфет решава да поправи предишна си грешка и купува контролния пакет.



В резултатна това, както той сам по-късно признава, му е се налага да се занимава с текстилен бизнес, който се е намирал в плачевно състояние. И сега той смята, че купуването на тази компания е била "грешка за $200 милиарда".



Бил Гейтс



През 1997 г. ИТ компанията Apple е демонстрирала не съвсем добри резултати, и нейният крах е бил не просто предположение, а съвсем реална вероятност.



Въпреки това Бил Гейтс инвестира $150 милиона в своя конкурент, който се задължил да предоставя програмно осигуряване за компютрите, произвеждани от компанията на Гейтс.



В онова време тази стъпка била стратегически важна. Но мнозина смятат, че е била голяма грешка на Гейтс, защото Стив Джобс не само предотвратил краха на Apple, но и направил компанията доминираща на пазара, особено при мобилните телефони.



И досега много хора си задават въпроса, какво щеше да стане с Apple, ако Бил Гейтс не бе направил тази спасителна за нея инвестиция.



Джеф Безос



Тази година Джеф Безос е твърдо лидер на най-богатите хора в света със състояние от $150 милиарда.



Но той сам си признава, че през 2014 година неговия стремеж към експерименти едва не е довел Amazon до фалит, тъй като команията загубила твърде много пари.



"Аз направих грешки, които буквално струваха на Amazon.com милиарди долара", заяви преди време Безос в интервю.



Преоценката на тези грешките била твърде болезнена за него, признава Безос. Един от най-големите поводи за съжаление стана Fire Phone, който не се продаваше добре на пазар и заради този неуспешен продукт компанията се наложи да отпише $170 милиона.



Опра Уинфри



После няколко десетилетия забележителна работа в телевизията



Опра Уинфри е могла просто да се оттегли на богата и засужена помивка, заедно края на The Oprah Winfrey Show.



Но вместо това тя решила да пусне свой собствен телевизионен канал през 2011 година.



Но още от самото начало OWN се сблъскал със сериозни препятствия. И Опра била принудена да признае, че ако е знаела, колко сложно ще бъде това начинание, тя би се заела с нещо друго. И казва, че ако трябва да напише книга за своя проект би я озаглавила "101 грешки".



Това бизнес начинание и струва загуби за почти 330 милиона долара, Опра получава нервен срив. Но в края на краищата успява да постигне успех.



Ричард Брансън



Ричард Брансън, създател на бизнес империята Virgin Group, доста често и открито разказва в своя блог за грешките, които е извършвал.



Той пише, че всеки неуспех е обичано нещо за всеки предприемач и той не прави изключение в това отношение. Но Брансън споделя убедено, че се е научил много от своите грешки.



Например, като неговата марка безалкохолна напитка Virgin Cola, конкурент на Coca-Cola, която достига до едва 0,5% пазарен дял и след това просто изчезва.



Лилиан Бетанкур



Собственичката на френската козметична империя L"Oreal, която почина миналата година на 94 г., бе най-богатата жена в света.



Смята се че тя се запознава с Франсоа-Мари Бание, френски писател художник и фотограф на знаменитости през 1987 г., когато я снима за списание Egoiste. В следващите години Бетанкур и Бание стават добри приятели, като тя става негов благодетел, правейки му различни подаръци на сума 1,3 млрд. евро. Те включват две полици за застраховки живот по над 250 млн.- евро всяка, картини от известни художници за над 20 милиона евро.



През декември 2007 г. дъщерята на милиардерката подава иск срещу Бание, обвинявайки го в злоупотреба с физическа и психическа слабост за лична изгода. Отделът за борба с финансовите престъпления на френската полиция организира разследване и решава да внесе делото в съда през септември 2009 година. Следват няколко отлагания на делото заради отказ на Бетанкур да бъде освидетелствано нейното психическо състояние.



В крайна сметка през 2011 г. френският съд разрешава на Франсоаз и синовете й да защитават интересите на възрастната Бетанкур и семейството.



Джордж Сорос



Известният финансист Джордж Сорос е истински гуру на инвестициите за мнозина. Чрез фонда си Soros Fund Management той спечели милиарди долари.



Но преди няколко години Сорос направи грешка, като вложи 500 милиона долар във фонда Quantum Partners, който се управлява от друг известен инвеститор - Бил Грос.



Първоначално Сорос вярва напълно на Грос, смятан за легенда в своята област, но когато фондът започва да търпи сериозни загуби, неговата вяра се изпарява.



