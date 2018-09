Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

08:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International)

09:15 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза

10:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, жени

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома

10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA International - повторение)

11:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

11:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/2 финали, жени и мъже, директно

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм

12:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио - финал (WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис

12:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург - двойки, финал (ATP WORLD TOUR 250)

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК

15:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки

15:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

15:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байерн Мюнхен

15:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Италианска Серия А 5 кръг

16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, директно

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Майнц 05, директно

16:30 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург - финал (ATP WORLD TOUR 250)

16:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза пряко предаване

17:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

17:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 6 кръг

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Бордо, мач от френската Лига 1, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт - Лайпциг, директно

19:00 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International - повторение)

19:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"

19:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг

20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

20:30 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, втори ден, директно

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио - финал (WTA Premier - повторение)

21:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки пряко предаване от Чикаго

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, финали

22:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго

