Спортът по телевизията днес
22.09.2018 08.43
08:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 5 кръг
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм
08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Korea Open, Сеул - полуфинали (WTA International)
08:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза
10:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, жени
10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
10:40 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл
11:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн
12:05 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
12:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - I полуфинал (WTA International - повторение)
12:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл
13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение
13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М
14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург - полуфинали (ATP WORLD TOUR 250)
14:30 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уотфорд, мач от английската Висша лига, директно
14:40 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки
15:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно
15:15 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, първи ден, първа сесия, директно
15:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Фортуна
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус
16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Борусия Дортмунд, директно
16:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза пряко предаване
17:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно
17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг
17:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - II полуфинал (WTA International - повторение)
17:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома
18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Мьонхенгладбах
19:00 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA International - повторение)
19:15 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, жени, директно
19:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"
19:30 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, директно
19:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно
19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байерн Мюнхен, директно
19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго
21:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио - полуфинали (WTA Premier - повторение)
21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг
22:05 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, запис
22:30 Diema Sport: Футбол: Лил - Нант, мач от френската Лига 1, запис
23:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго
23:30 Nova Sport: Баскетбол: Състезание за стрелба за три точки на финала за Суперкупата на Испания, запис
23:45 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, мъже
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