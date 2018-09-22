Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 5 кръг

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Korea Open, Сеул - полуфинали (WTA International)

08:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза

10:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, жени

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

10:40 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

11:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн

12:05 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

12:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - I полуфинал (WTA International - повторение)

12:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М

14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург - полуфинали (ATP WORLD TOUR 250)

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уотфорд, мач от английската Висша лига, директно

14:40 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки

15:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно

15:15 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, първи ден, първа сесия, директно

15:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Фортуна

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Борусия Дортмунд, директно

16:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза пряко предаване

17:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно

17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг

17:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - II полуфинал (WTA International - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Мьонхенгладбах

19:00 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA International - повторение)

19:15 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, жени, директно

19:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

19:30 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байерн Мюнхен, директно

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго

21:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио - полуфинали (WTA Premier - повторение)

21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг

22:05 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, запис

22:30 Diema Sport: Футбол: Лил - Нант, мач от френската Лига 1, запис

23:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго

23:30 Nova Sport: Баскетбол: Състезание за стрелба за три точки на финала за Суперкупата на Испания, запис

23:45 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, мъже 08:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи 5 кръг08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Korea Open, Сеул - полуфинали (WTA International)08:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза10:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, жени10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - АЕК10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение10:40 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл11:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Манчестър Юн12:05 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение12:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - I полуфинал (WTA International - повторение)12:50 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Бенфика - Байерн М14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург - полуфинали (ATP WORLD TOUR 250)14:30 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уотфорд, мач от английската Висша лига, директно14:40 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на двойки15:00 Diema Sport: Футбол: Поморие - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно15:15 Nova Sport: Дартс: Шампионска лига, първи ден, първа сесия, директно15:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Фортуна16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Борусия Дортмунд, директно16:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза пряко предаване17:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг17:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - II полуфинал (WTA International - повторение)17:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Рома18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Мьонхенгладбах19:00 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA International - повторение)19:15 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, жени, директно19:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"19:30 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байерн Мюнхен, директно19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно21:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго21:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио - полуфинали (WTA Premier - повторение)21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг22:05 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, запис22:30 Diema Sport: Футбол: Лил - Нант, мач от френската Лига 1, запис23:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго23:30 Nova Sport: Баскетбол: Състезание за стрелба за три точки на финала за Суперкупата на Испания, запис23:45 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/4 финали, мъже Днес+ Запази и Сподели



