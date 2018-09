Още снимки: test Играта Marvel's Spider-Man с рекордни продажби Играта Marvel's Spider-Man беше една от най-очакваните игрите и не можем да кажем, че разочарова с представянето си.



Sony дори пусна лимитирана серия на PlayStation 4, която да бъде в тон с нея. Е, на 7 септември Marvel's Spider-Man беше пусната официално в продажба и отбеляза рекорд.



Според The Hollywood Reporter, за първите три дни, в който играта е била на пазара, са били продадени 3.3 милиона копия от нея. Това се превръща в най-бързо продаваната игра за PlayStation, при разработването, на която те имат участие.



Досегашният първенец беше God of War с продадени 3.1 милиона копия през април тази година. Според сайта, успехът на Marvel's Spider-Man се дължи на добрите отзиви от ревютата, както и на факта, че от 2014 г. не е имало пълна игра, посветена на Спайдърмен.



