През този сезон фаворитите за крайния успех в Шампионска лига са наистина много Същинската фаза в Шампионската лига за сезон 2018/2019 вече стартира. За съжаление на мнозина, през този сезон няма да видим българско участие в груповата фаза. Въпреки това очертаващите се битки няма да ни оставят да скучаем. Очакванията са за изключително оспорван турнир, в който силите на топ фаворитите изглеждат почти изравнени. Ако в предишните сезони можеше да се предскаже кои ще са двата тима на финала или пък четирите полуфиналисти, то сега подобни прогнози изглеждат немислими. Очаква ни силен сезон в най-комерсиалния европейски клубен турнир, а фаворитите за крайната победа не са един или два.

Битките от груповата фаза на надпреварата тепърва предстоят, като всяка една от тях може да проследите на живо в платформата на Betfair. Нека разгледаме по двойки всяка една група, след което да видим кои отбори са смятани за топ фаворити.



Групи A и B



В първата група в шампионата са събрани тимовете на Атлетико Мадрид, Борусия Дортмунд, Монако и Брюж. Няма спор, че битката за първите 2 места ще се води между първите 3 тима, като Монако остава някак по-назад от Атлети и Борусия. През последната година “монегаските” загубиха своя устрем, който ги класира на полуфинал в надпреварата през сезон 2016/2017, така че Атлетико Мадрид и Борусия Дортмунд са изявените фаворити в тази група.

Група B на надпреварата е една от най-оспорваните. Букмейкърът Efbet дава най-големи шансове за успех в нея на Барселона, но освен това там се подвизават още Интер и Тотнъм. Очаква се те да спорят за втората позиция, а четвъртият тим ПСВ Айндховен е в ролята на аутсайдер.



Групи C и D



Една от най-тежките групи определено е група C. В нея място намериха Ливърпул, Наполи, ПСЖ и Цървена Звезда. Тук няма спор, че първите 3 изброени тима ще си оспорват лидерските позиции, а сръбският гранд ще играе ролята на тим, който ще обърква планове. Мнението на много спортни анализатори, сред които и тези от Nostrabet, е, че това е най-трудната група, но не само заради присъствието на три гранда, но и заради участието на Цървена Звезда. Сърбите има какво да покажат, след като са в подем през последните години и дори да не стигнат до класиране напред, могат да вземат точки от всеки един от останалите отбори.

В четвъртата група на турнира са събрани доста равностойни тимове. Там са Галатасарай, Порто, Шалке 04 и Локо Москва. Тук трудно можем да определим топ фаворит. Турските тимове по традиция играят силно у дома и ако Галатасарай спечели трите си домакинства плюс още точки навън, то има реални шансове да излезе от групата. Порто и Шалке изглеждат най-сериозните претенденти за другото място.



Групи E и F



Байерн Мюнхен е големият фаворит в група E на Шампионска лига, след като се падна заедно с отборите на Аякс, АЕК Атина и Бенфика. Немският гранд определено не би трябвало да има проблеми в тази група и най-нормалното нещо в нея е да я спечели, като е възможно да го направи дори с пълен актив от точки.

В следващата група Ман Сити е сочен за фаворит, което е в рамките на логичните анализи, понеже другите тимове там са Лион, Шахтьор Донецк и Хофенхайм. Ако първото място изглежда ясно, то битката за втората позиция ще е жестока.



Групи G и H



Шампионът от последните 3 сезона на турнира Реал Мадрид се падна в група G. Там са още ЦСКА Москва, Виктория Пилзен и Рома. Като се има предвид класата на Реал и Рома, то едва ли ще видим изненада тук.

В последната група също е доста интересно. Там за първите 2 места ще се борят с всички сили тимовете на Ювентус, Валенсия и Ман Юнайтед. Другият тим в групата е швейцарският Йънг Бойс, който не е сочен сред фаворитите в нея, но въпреки това има какво да демонстрира в мачовете си. Несъмнено и тук битката ще бъде голяма.



Кои са фаворитите за титлата?



Представа за шансовете на различните отбори за финалния успех в Шампионска лига през този сезон всеки може да си направи с преглед на оценките в букмейкърските сайтове. Освен разнообразните коефициенти, потребителите могат да вземат бонус код за Winbet, който е в различни варианти и се предлага за нови и съществуващи клиенти. Чрез него потребителите могат да добавят повече средства за залози на мачовете от Шампионска лига. Освен това има и опции за избор на финалния победител в надпреварата.



Основният фаворит за трофея е Манчестър Сити, но анализаторите смятат, че това се дължи на лесната група, в която попадна английският шампион. Истинската оценка може би ще видим чак на осминафиналите. Другите изявени фаворити са отборите на Барселона, Ювентус, Байерн Мюнхен, Ливърпул и Реал Мадрид. Оценките за тези тимове са почти изравнени, както и класите им. Тук отново можем да посочим, че Байерн Мюнхен, а защо не и Реал Мадрид, попаднаха в леки групи, в които едва ли ще имат проблеми. Далеч по-различна е ситуацията за Барса, Юве и Ливърпул, но въпреки това тимовете имат нужната класа да стигнат до финала. Ливърпул го направи в миналия сезон, но загуби, Юве сега разполага с Роналдо и ще се стреми към трофея, а Барселона има амбицията да се поправи за пропуснатите шансове в турнира през последните години.



ПСЖ и Атлетико Мадрид са други тимове, които следват основните лидери за титлата. Със сигурност и тези два тима са с големи амбиции за успех. Онлайн букмейкърът bet365 нарежда на доста по-задна позиция отбори като Ман Юнайтед, Интер, Рома и Борусия Дортмунд. Непостоянството в тяхната игра и представянето им е главната причина за това, но няма съмнение, че тези отбори могат да се справят с всеки.



Дори да оставим настрана отборите с ниски шансове за триумф в Шампионска лига този сезон и вземем само главните фаворити, пак сме изправени пред много труден избор. През този сезон силите са изравнени и различни европейски грандове, от различни държави ще се борят за финалната победа. През миналия сезон не липсваха и изненадите, като малко хора очакваха Ливърпул да стигне финал, а още по-малко смятаха, че Рома може да е един от полуфиналистите. Нека изчакаме и да видим дали ще има изненади през новия сезон или топ фаворитите ще оберат овациите и ще си оспорват трофея в последните фази на турнира. Едно е сигурно - очакват ни много зрелищни мачове с марката Шампионска лига. /faktor.bg



