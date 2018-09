Още снимки: test Папагалите от анимацията Рио вече са изчезнал вид Спиксовият папагал ара - вид бразилски папагал с ярко синьо оперение, който е прототип за Блу и Джуъл - героите от детския анимационен филм Рио, вече официално е изчезнал в дивата природа вид.



Към него се присъединяват седем други вида птици, според нов доклад за застрашените животни на планетата, което ги прави първите птици, изчезнали през това десетилетие.



Учените обвиняват обезлесяването за това, посочва Daily Mail.



Повечето птици, които човечеството загуби завинаги, са малки островни видове, което ги прави уязвими за ловците. Пет от тях са обитатели на Южна Америка, твърдят изследователите от BirdLife International.



Според природозащитниците, повечето хора са чували за един изчезващ вид птица - додо, но загубата на видове продължава и днес, като дори се ускорява.



Докладът показва, че "има нарастваща вълна от изчезвания на видове птици, причинени от загубата на местообитания заради неустойчиво земеделие, отводняване и дърводобив.



Изследователите оценяват 51 вида като "критично застрашени" и записани в червения списък на International Union for the Conservation of Nature's (IUCN). Сред застрашените са записани повече от 26 000 от световните видове птици.



Спиксовият папагал ара е с родина Бразилия, където е продаван в клетки в продължение на 150 години, докато не остават само три диви птици от вида през 1985 г. Две от тях са уловени от бракониери, а опитите за размножаване на третата претърпяват провал.



Последният наблюдаван див спиксов ара е регистриран през 2000 г. В момента обаче птиците в плен се размножават благодарение на програми за възстановяване.



Спиксовият папагал ара - вид бразилски папагал с ярко синьо оперение, който е прототип за Блу и Джуъл - героите от детския анимационен филм Рио, вече официално е изчезнал в дивата природа вид.Към него се присъединяват седем други вида птици, според нов доклад за застрашените животни на планетата, което ги прави първите птици, изчезнали през това десетилетие.Учените обвиняват обезлесяването за това, посочва Daily Mail.Повечето птици, които човечеството загуби завинаги, са малки островни видове, което ги прави уязвими за ловците. Пет от тях са обитатели на Южна Америка, твърдят изследователите от BirdLife International.Според природозащитниците, повечето хора са чували за един изчезващ вид птица - додо, но загубата на видове продължава и днес, като дори се ускорява.Докладът показва, че "има нарастваща вълна от изчезвания на видове птици, причинени от загубата на местообитания заради неустойчиво земеделие, отводняване и дърводобив.Изследователите оценяват 51 вида като "критично застрашени" и записани в червения списък на International Union for the Conservation of Nature's (IUCN). Сред застрашените са записани повече от 26 000 от световните видове птици.Спиксовият папагал ара е с родина Бразилия, където е продаван в клетки в продължение на 150 години, докато не остават само три диви птици от вида през 1985 г. Две от тях са уловени от бракониери, а опитите за размножаване на третата претърпяват провал.Последният наблюдаван див спиксов ара е регистриран през 2000 г. В момента обаче птиците в плен се размножават благодарение на програми за възстановяване. Днес+ Запази и Сподели