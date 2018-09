Още снимки: test Google: Даваме много на потребителите в замяна на данните им Недоверието на потребителите към базираното на данните рекламиране е достигнало критична точка. Затова трябва да им се напомни за стойността, която получават в замяна на своите данни, заяви старшият вицепрезидент по рекламите и търговията на Google Шридхар Рамасуами в рамките на панела „Данните и бъдещето на открития интернет“ на конференцията Data Summit Dublin, организирана от ирландския Government Data Forum.



Според него от технологичната общност зависи тя да се изправи срещу кризата. „Без доверието на потребителите, без искреното убеждение, че има справедлива стойност за всички участници в тази екосистема, няма голямо бъдеще за бранша", призна той.





Може би далеч не е случайно, че Рамасуами отправи това изказване в Ирландия – страната, чиито регулатори са натоварени да контролират спазването от страна на Google на неприкосновеността на личните данни за ЕС.



И докато Google продължава да работи за изграждане на доверие с потребителите и регулаторите, Рамасуами подчерта неколкократно стойността, която Google предоставя и дори призова участниците в конференцията да си представят живота без Google search.



„Знам, че днес има много въпроси за това дали това е справедлива замяна: въпроси от страна на потребителите, рекламодателите, издателите, регулаторите. Мисля, че това е важен въпрос, но е важно да помним, че това е богата и мощна екосистема, която не съществуваше преди 30 години".



В продължилото около 20 минути изказване мениджърът се фокусира върху всички предимства, които Google предоставя на потребителите, както и над всички мерки, които компанията взема за защита на потребителите и позволяването ? други да споделят рекламната екосистема, създадена от данните на концерна.



Рамасуами припомни всичко, което Google прави за хората - от улесняването на търсенето на „Blarney Castle" (замък в Югозападна Ирландия, в покрайнините на малкия провинциален град Бларни, б. ред.) до способността на даден малък бизнес да продава пуловери от ирландска вълна по целия свят.



Освен това Google е икономически двигател, споделяйки рекламните си приходи с издатели и допринасяйки за 6 милиона работни места за европейската икономика, цитира мениджърът данни на Interactive Advertising Bureau (IAB).



Рамасуами очерта също така реакцията на Google на критиките към практиките ?.



Той отбеляза, че Google поддържа журналистиката, тъй като издателите получават 70% от това, което Google прави на техните сайтове. Тъй като 95% от издателите се включат в рекламирането въз основа на интереси на Google, те споделят ползите от събирането на данни въз основа на историята на сърфиране на потребителите, поясни мениджърът.



Той не пропусна да напомни, че настройките на Google позволяват на потребителите да видят как търсачката събира информация и да контролира какъв вид реклами да получава. Те могат да разберат защо им е сервирана конкретна реклама и могат да заглушат дадени реклами. Google също така подобрявал качеството на рекламите чрез подкрепата си за организацията Coalition for Better Ads. /investor.bg





