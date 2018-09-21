Спортът по телевизията днес
21.09.2018 07.53
06:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Korea Open, Сеул - четвъртфинали (WTA International)
08:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек
09:15 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Полша - среща от груповата фаза
10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
10:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 4 епизод
11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори
11:10 BNT 3: Футбол: ПАОК - Челси - среща от турнира "Лига Европа"
12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 9-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Дюделанж - Милан
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Валенсия, финал за Суперкупата на Испания, повторение
12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
13:00 BNT 3: Футбол: Виляреал - Глазгоу Рейнджърс - среща от турнира "Лига Европа"
13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Левски, мач от Суперлигата, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Аполон
14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - полуфинали (WTA International)
14:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 10-и епизод, повторение
15:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Байер Леверкузен - среща от турнира "Лига Европа"
15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"
16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Марсилия - Айнтрахт
16:05 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. филм
16:30 Eurosport: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, жени, директно
16:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Среща от втората групова фаза пряко предаване
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
17:30 Nova Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, директно
17:30 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение
17:30 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург - четвъртфинали (ATP WORLD TOUR 250)
18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Ворскла
19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение
19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 BNT 3: Обзор "Лига Европа"
20:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, 1/32 финали, мъже, директно
20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно
20:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)
21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга
21:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг
21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Фортуна, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Монако - Ним, мач от френската Лига 1, директно
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Испанска Ла Лига 5 кръг
22:30 Nova Sport: Баскетбол: Обрадойро - Реал Мадрид, полуфинален мач за Суперкупата на Испания, директно
23:00 BNT 3: Тенис, Лейвър къп: Отбор на Европа срещу Отбор на света - среща на сингъл пряко предаване от Чикаго
23:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
23:35 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско първенство, Испания, смесени двойки, финал /bukmeikar.com
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