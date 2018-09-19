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Голяма част от "Владиславово" днес без вода

19.09.2018 10.09

Поради ремонт на захранващ водопровод в ж.к. "Владиславово", без вода днес от 9.00 до около 21.00 часа ще бъдат части от IV-ти микрорайон - блокове 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, част от І-ви микрорайон - пощата, блокове от 18-ти до 36-ти; от 50-ти до 57-ми вкл., местностите Жълъдови хълмове, Балъм дере, Лозята, Ментеше. Това съобщиха от пресцентъра на ВиК - Варна за Moreto.net.

Водоноски ще бъдат разположени пред блок 22 и пред блок 407.

Поради предизвикана авария от фирма "Хидрострой", абонатите в карето между ул. "Отец Паисий" и булевардите "Цар Освободител", "Осми приморски полк", "Мария Луиза" и "Владислав Варненчик" ще са с нарушено водоподавене до около 7.00 часа на 19 септември.

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