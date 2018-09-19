Спортът по телевизията днес
19.09.2018 08.27
08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио (WTA Premier)
10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
10:10 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Полша - среща от груповата фаза
11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
11:25 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
11:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио (WTA Premier)
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, трети финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Пирин, мач от Суперлигата, повторение
13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250)
13:40 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза
14:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
15:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
15:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Иран - България - среща от груповата фаза
16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
17:40 BNT 3: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 bTV Action: Студио "Шампионска лига"
19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига
19:30 BNT 3: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
19:55 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм
20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 10-и епизод, директно
20:00 bTV Action: Аякс - АЕК (футбол от Шампионска лига)
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио (WTA Premier - повторение)
21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
22:00 BNT 3: Футбол: Англия - Испания, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
22:00 bTV Action: Реал Мадрид - Рома (футбол от Шампионска лига)
22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус
22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
23:25 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
23:50 BNT 3: Футбол: Германия - Франция, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
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