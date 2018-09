Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио (WTA Premier)

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

10:10 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Полша - среща от груповата фаза

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

11:25 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

11:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио (WTA Premier)

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, трети финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Пирин, мач от Суперлигата, повторение

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250)

13:40 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза

14:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

15:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Иран - България - среща от груповата фаза

16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

17:40 BNT 3: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 BNT 3: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

19:55 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Хофенхайм

20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 5-и епизод

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 10-и епизод, директно

20:00 bTV Action: Аякс - АЕК (футбол от Шампионска лига)

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open, Токио (WTA Premier - повторение)

21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

22:00 BNT 3: Футбол: Англия - Испания, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

22:00 bTV Action: Реал Мадрид - Рома (футбол от Шампионска лига)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Ювентус

22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

23:25 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

