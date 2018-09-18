Спортът по телевизията днес
18.09.2018 08.27
08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - БАТЕ Борисов
10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима (WTA International - финал, повторение)
11:10 BNT 3: Футбол: Англия - Испания, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
11:25 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, втори финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
13:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Куба - България - среща от груповата фаза
13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Левски, мач от Суперлигата, повторение
13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250)
14:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Реймс, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика
15:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Иран - Полша - среща от груповата фаза
16:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение
16:50 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Китай - Бразилия - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"
17:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
17:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/
19:30 Mtel Sport 1: Студио "Футбол"
19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
19:55 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
20:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:20 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Канада - Франция пряко предаване от Русе
20:20 BNT: Световно първенство по волейбол: България - Полша пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/
20:20 BNT 3: Световно първенство по волейбол: България - Полша - среща от груповата фаза пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/
20:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)
21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
21:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
21:35 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Каролин Гарсия (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
22:15 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм
23:00 BNT 3: Световно първенство по волейбол: Китай - Бразилия - среща от груповата фаза
23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
23:20 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Елизе Мертенс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)
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