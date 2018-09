Още снимки: test Том Харди с нов проект В началото на 2018 г. в интернет се появи стара касета със записи на Том Харди, която ни показа актьора в друга светлина - на рапър. Сега има слухове, че той работи върху собствен музикален албум.



На касетата Falling On Your Ass 1999 чухме актьорът да изпълнява различни песни, включително "Rented Suit Plastic Shoes" на Eddie Too Tall.



Според Sun в момента Том Харди си колаборира с продуцента Сам Уилямс, който преди това е работил с изпълнители като Plan B и Дейвид Бауи. Изданието разкрива, че актьорът още от малко момче винаги е имал огромна страст към рапирането.



От написаното става ясно, че Том Харди вече усилено работи със Сам Уилямс и много песни от албума са вече готови, но до момента актьорът все още не е споделил нищо по въпроса.



