Служители на Amazon продават данни срещу подкупи Amazon Inc. е започнала вътрешно разследване, насочено срещу служители, които са продавали вътрешна информация срещу подкупи, пише The Wall Street Journal, цитирайки продавачи, на които е предлагано - и са купували информация, брокери, както и хора, запознати със самото разследване.



Практиката, която е в разрез с вътрешните правила, е особено разпространена в Китай заради растящия брой продавачи там. Освен това служителите на компанията там получават сравнително ниски заплати, което ги окуражава да поемат рискове.



В замяна на плащания, които варират между $80 и $2 000, брокерите, които работят заедно със служителите, предлагат вътрешни данни за продажбите, както и услуга за изтриване на негативни ревюта и възстановяване на изтрити акаунти.



Amazon проверява редица случи, включващи служители и в САЩ. Разследването е започнало през май, след като вицепрезидентът Ерик Брусард, който надзривава международните пазари, е получил информация за случващото се. Бързо са сменени и хората на ръководни позиции в Поднебесната империя.



През последните години Amazon агресивно търси независими търговци, които да продават стоките си на сайта. Към момента има над два милиона, които продават около 550 милиона продукта. Те отговарят за около половината продажби с оборот около $200 милиарда.Агресивна е конкуренцията между продавачите, особено за позициониране на продукта на първа страница при търсене. Системата на Amazon поставя продуктите на база няколко фактора, включително съдържанието на част от ревютата или броя кликания върху продукта. Продавачите отдавна се опитват да изиграят системата, като плащат за кликове или фалшиви ревюта.



Най-новият метод включва подкупването на служители, намирайки се на средно ниво в компанията. Те могат да трият негативните ревюта. Посредниците търсят служителите в приложението WeChat и ги питат даи са съгласни на подобна сделка. Изтриването на негативно ревю струва около $300. За по-малко пари продавачите могат да получат имейлите на тези, които са написали негативни ревюта - и да се опитят да ги убедят да променят мнението си. Amazon забранява тази практика.



Брокерите на информация често продават и вътрешни данни, включително ключовите думи, по които клиентите търсят, обемите на продажба и други. Това позволява на продавачите да се класират по-напред при търсенията.



