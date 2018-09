Още снимки: test Спортът по телевизията днес 05:10 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - България - среща от груповата фаза

06:00 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима (WTA International - четвъртфинали, повторение)

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек

08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

11:31 Vivacom Arena: Футбол и философия

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, първи финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: АЯКС - Динамо Киев

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Чикаго - Орландо

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250)

16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

20:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:20 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Бразилия - Канада пряко предаване от Русе

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 9-и епизод, повторение

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Film Plus: Тенис: Франсоа Абанда - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение /bukmeikar.com



05:10 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - България - среща от груповата фаза06:00 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима (WTA International - четвъртфинали, повторение)08:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение11:31 Vivacom Arena: Футбол и философия12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, първи финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: АЯКС - Динамо Киев14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Чикаго - Орландо15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250)16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Монако, мач от френската Лига 1, повторение17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, запис17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи20:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно20:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:20 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Бразилия - Канада пряко предаване от Русе20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 9-и епизод, повторение21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно22:15 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Film Plus: Тенис: Франсоа Абанда - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели