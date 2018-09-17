Спортът по телевизията днес
17.09.2018 07.53
05:10 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - България - среща от груповата фаза
06:00 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима (WTA International - четвъртфинали, повторение)
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек
08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
11:31 Vivacom Arena: Футбол и философия
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, първи финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: АЯКС - Динамо Киев
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис
15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Чикаго - Орландо
15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: St. Petersburg Open, Санкт Петербург (ATP WORLD TOUR 250)
16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от английската Висша лига, запис
17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно
18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
20:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно
20:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:20 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Бразилия - Канада пряко предаване от Русе
20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 9-и епизод, повторение
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно
22:15 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Film Plus: Тенис: Франсоа Абанда - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение /bukmeikar.com
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