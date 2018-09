Още снимки: test Ще засили ли A1 проблемите на конкурента си Bulsatcom? На 14 септември телекомуникационната компания A1 обяви, че е придобила права за излъчване на испанското футболно първенство "La Liga" за период от три години. До сега те се държаха от канала ТВ+, който е собственост на конкурентния оператор Bulsatcom.



Срещите от испанското първенство ще се излъчват вече по каналите Max Sport, които са част от портфолиото на A1. Това е поредната придобивка на спортни права на телекома след като той стартира със собствени платени канали в началото на 2017 година, а преди около месец придоби и правата върху част от срещите от "Шампионска лига", където ги дели с bTV Media Group.



През август "Капитал" писа за влошаване на финансовото състояние на Bulsatcom, което не се дължи пряко на бизнеса с разпространение на сателитна телевизия, а в желанието за експанзия, най-вече свързани с изстрелването на собствен сателит, както и със стартирането на мобилен оператор. И двата проекта изискват изключително големи капиталови вложения. Според "Капитал", Bulsatcom има необслужван заем от 80 милиона евро, който е свързан с изстрелването на сателита BulgariaSat-1, сметките на дружеството са запорирани от НАП, а редица телевизии водят дела за неплатени такси за разпространение.



Битката на спортните канали



Основният бизнес на оператора е по-скоро стабилен откъм приходи и брой клиенти. Въпреки това, публична тайна е, че част от клиентите на Bulsatcom през годините избираха оператора заради ексклузивното спортно съдържание, което се излъчваше по телевизионния канал TV+. Самият телевизионен канал не бе наличен в основните конкуренти от A1 и Vivacom.



В подобна пазарна ситуация в момента е A1 чрез своите три спортни канала. Агресивното пазарно поведение и изкупуване на спортни права дават конкуренто предимство на оператора. Каналите Max Sport 1, Max Sport 2 и Edge Sport не са налични както при най-големите конкуренти Bulsatcom и Vivacom, така и при други оператори като Net1. Все пак следва да се отбележи, че трите спортни канала се предлагат от някои други оператори, например русенския NetWorx.



Дали загубата на правата върху испанското футболно първенство ще доведе до отлив на клиенти при Bulsatcom предстои да видим, но със сигурност концентрацията на все повече и повече комбинирани услуги в основните мобилни оператори не помага на българския телеком и неговото развитие.



По-рано през годината две сделки, свързани с чешката PPF, дадоха възможност да се създаде подобен синергиен ефект между конкурента на А1 - Telenor и NovaTV. И докато сделката за Telenor бе одобрена, то тази за NovaTV бе спряна поне за момента от страна на КЗК.



Глобална тенденция, която се пренася и в България



Очевидна е обаче тенденцията от големите пазари като САЩ, където телекомите агресивно навлизат в различни сегменти на медийното съдържание. Verizon през годините закупи два от гигантите в интернет - AOL и Yahoo, за да създаде медийното подразделение Oath. Най-големият оператор в страната AT&T се опитва да придобие Time Warner, въпреки яростната съпротива на администрацията на Доналд Тръмп. Самият Time Warner е собственик както на HBO, така и чрез CME на bTV Media Group. Подобна тендеция се забелязва и на българския пазар.



В България към днешна дата, извън безплатните ефирни канали, както и телевизионните канали, които влизат в стандартните пакети на телекомуникационните оператори, налице са и два други основни източника на приходи:



Платени канали - DiemaXtra (Nova TV), HBO (Time Warner) и спортните канали на A1.

Video On Demand (VOD) & Online Live Stream - HBO Go (Time Warner), Voyo (bTV Media Group / Time Warner), Gong Play (Nova TV), Netflix

В случай, че двете сделки - за Nova TV в България и за Time Warner в САЩ в крайна сметка се реализират, дефакто двете най-големи телевизии в България, както и почти всички основни платени канали и VOD услуги ще бъдат собственост на телекомуникационни компании или ще бъдат тясно асоциирани с такива (в случая с Nova TV и Telenor).



