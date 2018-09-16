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Варна посреща Патриарх Неофит

16.09.2018 10.10

Варна ще посрещне Негово Светейшество Българския Патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той ще гостува по повод честването на 1125-та годишнина от Преславския църковно-народен събор.

Негово Светейшество ще бъде посрещнат в 8:30 часа в Катедрален храм „Успение Богородично“, когато е началото на Светата Божествена Литургия. По-късно патриарх Неофит ще се включи в Благодарствен молебен в Дворцовата базилика в Националния историко-археологически резерват „Велики Преслав“.

През 2018 година се навършват 1125 години от Първия църковно-народен събор, провел се през 893 година в Преслав. По този повод ръководството на Варненска и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване на това значимо събитие на 16 септември, на което ще присъства Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит.

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