Още снимки: test Спортът по телевизията днес 09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

09:30 Film Plus: Тенис: Адриан Манарино - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек

10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

11:40 Film Plus: Тенис: Кей Нишикори - Кевин Андерсън (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

13:15 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

13:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

14:00 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика

15:15 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

15:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ - ВАТЕ

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Реймс, мач от френската Лига 1, директно

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Италианска Серия А

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Вердер - Нюрнберг, директно

16:35 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима (WTA International - финал, повторение)

17:45 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

17:50 BNT HD: Баскетбол: Русия - България - квалификационна среща за световно първенство пряко предаване от Химки

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1, директно

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Квебек

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:30 Film Plus: Тенис: Сесил Каратанчева - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Щутгарт, директно

19:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

20:20 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Холандия - Франция пряко предаване от Русе

20:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - България - среща от груповата фаза пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/

20:20 BNT: Световно първенство по волейбол: Куба - България пряко предаване от Варна

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:00 Film Plus: Тенис: Мария Шарапова - Каролин Гарсия (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1, директно

22:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

22:40 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима (WTA International - финал, повторение)

