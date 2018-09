Още снимки: test Денят, в който позволиха Lehman Brothers да се срине - и да повлече целия свят Легендарната инвестиционна банка Lehman Brothers гореше - и никой не дойде, за да загаси огъня.



Bank of America отказа да спаси 158-годишната компанията без подкрепа от Чичо Сам. Британското правителство не позволи на Barclays да купи Lehman Brothers и токсичните ? активи. А Вашингтон взе решение против още едно политически непопулярно спасяване, припомня CNN Money.



Така Lehman Brothers бе оставена да се срине. В 1:45 в понеделник, 15 септември 2008 година, компанията подаде документи за банкрут.Това, което последва, бе най-големият и сложен банкрут в американската история. Но дори и това не дава пълна представа какво причини този срив на финансовата система. Експлозията на Lehman Brothers - и вълната, която отприщи - бе най-плашещият момент за бизнеса и икономиката от Голямата депресия.



"Това беше моментът, в който финансовата криза се отприщи напълно, когато паниката обхвана пазарите", казва Фил Ангелидес, който тогава ръководеше двупартийното разследване.



Lehman Brothers разтърси Уолстрийт из основи. Dow се срина с 504 пункта - или еквивалента на 1 300 пункта днес. Около $700 милиарда изчезнаха от пенсионните планове и други инвестиционни фондове. Паниката, която последва, вкара американската икономика в най-свирепия спад, познат днес като Голямата рецесия.Днес Lehman Brothers и нейният главен изпълнителен директор Дик Фулд са символ на безразсъдното поемане на рискове, което срути икономиката.



Напрегнатите разговори



Последните дни на Lehman Brothers бяха маркирани от панически преговори в последния момента за съдбата ?. До самия ? край всички смятаха, че някой ще я спаси. Bear Stearns, по-малка инвестиционна банка, бе спасена шест месеца по-рано от Вашингтон и JPMorgan Chase.



В сряда, 10 септември, Южнокорейската банка за развитие се отказа от придобиването. Новината, заедно със съобщението, че Lehman Brothers имат рекордна загуба за тримесечието от $3,9 милиарда - изтри 45% от стойността на акциите.



Министърът на финансите Ханк Полсън призова главния директор на Bank of America Кен Люис да измислят креативен начин, за да бъде придобита Lehman Brothers .



Но до петък, 12 септември, Bank of America заяви, че се изтегля от евентуална сделка, освен ако правителството не помогне. В книжата на Lehman Brothers имаше твърде много "неликвидни" ипотчени актици и те не можеха да бъдат продадени достатъчно бързо, за да бъдат посрещнати други задължения. Bank of America вместо това да реши другата банка, която се бе запътила към фалит: Merrill Lynch."Просто нямаше как да знаеш какво ще се случи, когато отидеш на работа в понеделник", припомня си Брейди Ким, който е работил като анализатор в Lehman Brothers. "За Barclays ли щяхме да работим? Или за някой корейски конгломерат?"



Единият вариант, който малко предвидиха, бе банкрутът. "Просто нямаше как да оставят банката да потъне", казва Ким днес.



"Нито пени"



Тази петъчна вечер Полсън нарежда на директорите на големите компании от Уолстрийт да се срещнат в централната на Ню Йорк Фед. Заявено им е да намерят частно решение за спасението на Lehman.



Политиците не искаха да спасяват още една банка. Те тъкмо поеха контрол над гигантите Fannie Mae и Freddie Mac предходния уикенд. Представители на Фед казват, че Полсън е бил ясен, че този път правителството няма да се намесва - "нито пени".В събота идва лъч надежда: Barclays се съгласява да купи Lehman - стига Уолстрийт да помогне с отърваването от някои активи. Но в неделя сделката се срива - правителството на Великобритания не е съгласно.Без останали купувачи, регулаторите карат Lehman да подаде документи за банкрут в неделя вечер, преди търговията да започне на следващата сутрин. Адвокатите и мениджърите напуската сградата на Ню Йорк Фед, за да съобщят на борда, че помощ няма.Фед отказва и молба на Lehman в последния момент за допълнителна помощ от централната банка, което води до банкрута. Колапсът шокира служителите.



"Никога не съм си и помислял, че компанията ще фалира. Беше ужасно", припомня си Джеймс Чико, който работил като анализатор там повече от две десетилетия. Том Роджърс бил на меден месец, когато банката се сринала. "Върнах се и бе невероятен хаос", казва той.Сривът показва колко крехка и взаимосвързана е цялата система. Драматичността на ситуацията бе подсилена от опасността от фалита на AIG - застрахователния титан. Регулаторите обаче се уплашиха, че това ще срине цялата система - затова компанията получи помощ от $182 милиарда.



Страхът и паниката бързо се разпространиха из финансовата система, карайки кредитните пазари да замръзнат. Дори големи компании като GM не можеха да получат финансиране.



Фулд, един от нарочените за злодеи в този период, каза на акционерите по-малко от шест месеца по-рано, че "най-лошото е зад нас". Между 2000 и 2007 г. активите на Lehman се утроиха до $691 милиарда. А дълговото съотношение подскочи 40 пъти. Така компанията остана с твърде малко капитал, за да се защити при проблем.



Маделин Антончич, главен директор по иска до 2007 г., опитал неуспешно да предупреди Фулд срещу поемането на още ипотечен риск.



Трябваше ли Lehman да бъде спасена?



Икономистите ще дебатират десетилетия дали Вашингтон трябваше да спаси Lehman, за да предотврати хаоса, който последва. Бившият председател на Федералния резерв Бен Бернанке твърди все още, че регулаторите са нямали властта да заемат средства на Lehman. Но други твърдят, че Бернанке и Полсън е трябвало да осъзнаят, че фалитът на компанията ще задълбочи кризата. Към паника добави и решението на Вашингтон да спаси Bear преди фалита на Lehman - а след него и AIG.



Може ли да се случи отново?



