Джеф Безос дари $2 милиарда за бездомни хора

Шефът на интернет гиганта Amazon Джеф Безос дари 2 милиарда долара на благотворителен фонд, създаден от него с цел да подкрепя бездомни хора, както и да изгради нова мрежа от училища в Щатите.



Най-богатият човек в света потвърди това в публикация в Twitter, като от нея става ясно, че фондът ще носи името Day One Fund, съобщава BBC. В момента състоянието на Безос се изчислява на над 164 милиарда долара. Дълго време той беше атакуван, че не прави никакви дарения.



През миналата година основателят на онлайн гиганта се обърна към потребителите в социалнта мрежа като попита за идеи за какво може да използва личнто си богатство.



Вчера той обясни, че Bezos Day One Fund ще подкрепя съществуващи неправителствени организации, които подпомагат бездомни семейства, а също така ще осигурява средства за такива за образование сред по-бедни семейства.



По-рано този месец Amazon стана втората компания с капитализация от 1 трилион долара след като това постигна Apple. /money.bg



