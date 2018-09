Още снимки: test "Форбс" класира най-добре печелещите рапъри Шон Картър, известен повече като Jay-Z, е рапърът, изкарал най-много пари през последните 12 месеца, сочи публикация на „Форбс“. Той е заработил 76,5 милиона долара, като голяма част от парите са дошли от съвместния му албум със съпругата му Бионсе Everything Is Love и турнето On The Run II.



С 64 милиона долара на втора позиция е Шон Комбс (P. Diddy), който неизменно оглавяваше класацията през последните три години. Приходите му са основно от негови марки напитки, сред които водка Ciroc, текила DeLeon и алкалната вода Aquahydrate.



Трети е Кендрик Ламар с 58 милиона долара, изкарани от концерти и рекламни договори с Nike и American Express.



