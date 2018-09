Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: Дъстин Браун - Никола Маю (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

09:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

10:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: Давид Гофен - Жил Симон (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

10:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, жени

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 9-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ - ВАТЕ Борисов

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Андора - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

13:00 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Жереми Шарди (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

13:00 Diema Sport: Волейбол: Монтана - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда

14:15 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Джо-Вилфрид Цонга (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

15:35 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Бразилия - Египет - среща от груповата фаза

16:00 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Нотингам Форест - Нюкасъл Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп, повторение

16:15 Film Plus: Тенис: Лука Пуи - Карлос Табернер (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:15 Film Plus: Тенис: Лука Пуи - Беноа Пер (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, жени

18:00 BNT 2: Баскетбол /мъже/: България - Франция квалификация за Световно първенство 2019 - пряко предаване от Ботевград

18:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

18:20 Film Plus: Тенис: Карен Качанов - Давид Ферер (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

19:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 9-и епизод

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Бразилия - Франция - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"

20:20 BNT: Световно първенство по волейбол: Иран - България пряко предаване от Варна

21:00 Film Plus: Тенис: Карен Качанов - Давид Гофен (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Юта Джаз, мач от НБА, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

22:30 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Юлия Гьоргес (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

23:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 9-и епизод, повторение

23:15 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение