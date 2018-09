Още снимки: test Кои са най-нездравословните храни Да се храним здравословно е много важно. Не защото е модерно, а защото по този начин тялото ни ще бъде по-здраво и ще се чувстваме много по-добре.



Ето защо ще разгледаме някои храни, които са наистина вредни и е добре да изключим от менюто си.



Диетични напитки



Ако предпочетем безалкохолното, което пием да бъде диетично, за да запазим фигурата си, то това не е много сигурно, че ще се случи. Според Eat This, Not That!, диетичните напитки съдържат изкуствени подсладители и оцветители, които ни вредят.



Повечето подобни напитки имат в себе си аспартам, който пък увеличава нивата на глюкозата, претоварват черния дроб и причиняват превръщането на излишъка в мазнини. Не много здравословно, нали?



Дълбоко замразени продукти



Може да са много удобни, защото ги мятаме в тигана или фритюрника и стават готови за минути, но и те си имат уловка. Пържени калмари, лучени кръгчета и какво ли още не. Звучи вкусно, но подобен тип храни са с високо съдържание на мазнини и калории.



Ако все пак ни се наложи да хапнем нещо подобно, то много по-добрият вариант е да го изпечем, а не изпържим.



Бутилирани смутита



Смутита са супер старт на деня, но само, ако са приготвени на момента. Купуването на подобна напитка, но бутилирана не е особено разумно.



Хранителните свойства на повечето от тях много бързо изчезват и остават само захарта и калориите.



Кафяв ориз



Знаем, че по принцип кафявият ориз не попада в списъка с вредните храни, а дори напротив. Това, за което трябва да внимаваме в него, е съдържанието на арсен.



Ако ядем прекалено често и по-много кафяв ориз, е добре да променим това. Защото продължителното приемане на арсен увеличава риска от рак на кожата или дробовете.



Сосче



Не всички сосове са вредни, но барбекю сосът прави изключение. Може да е вкусен, но в него има изключително много захар и подсладители. Според сайта, само в две супени лъжици сос се съдържат 15 грама захар. /lifestyle.bg



