Бизнесът в САЩ на бунт срещу митата на Тръмп Бизнесът в Съединените американски щати обединява сили в опита да си да убеди президента Доналд Тръмп, че митата тежко увреждат американската индустрия. В сряда организации, които представлява хиляди компании в индустрии, включващи търговия на дребно, земеделие и технология ще съобщят за координираната си кампания срещу митата върху вноса, пише The Wall Street Journal.



Към 30 юни т.г. 450 компании са наели лобисти по търговските въпроси, а в началото на годината те бяха 160. Преди Тръмп да стане президент, те бяха едва 100, сочат данни на Center for Responsive Politics.



Малко са политиките, които са предизвиквали такъв скок в лобизма. Някои компании са притеснени от ръста на цените на вносните материали, а други - особено земеделците - от ответните реакции на Китай и Европа.



Производители на автомобили и части, както и дилъри, също планират кампания срещу митата. Миналата седмица пък асоциацията на търговците на дребно, в която влизат и гиганти като Target и Walmart, доведоха представители от 150 компании на среща със законодатели, за да обсъдят как митата вредят на бизнеса им.



Разбира се, не всички индустрии са настроени срещу налозите, например производителите на говеждо месо, които се надяват, че Тръмп ще успее да премахне границите за търговия. В момента Китай и ЕС са въвели забрана за внос на такова месо, ако е отглеждано с хормони.



Някои други пък печелят от митата. Местните компании за стомана се радват на налозите, тъй като те увеличиха цените и печалбата.



Но все пак повечето остават с позиция срещу тях. "Всеки сектор от американската икономика ще загуби в търговска война", казва Матю Шей, президент на Националната федерация на търговците на дребно. Щатската Търговска камара, Националаната асоциация на производителите, както дори и популярните индустриалци Кох водят свои кампании срещу политиката на Тръмп.



Очаква се администрацията на президента скоро да наложи мита върху внос на стойност $200 милиарда от Китай, а до момента вече има такива върху стоки за $50 милиарда.Необичайният механизъм, който Тръмп използва, за да въведе митата, прави работата на лобистите доста по-трудно. Обикновено значимите промени в политиките са дело на Конгреса и процесът продължава дълго. Но президентът използва малко познати текстове от търговското законодателство, които му разрешават да въвежда мита по собствено решение, оправдавайки ги с националната сигурност.



