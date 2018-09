Още снимки: test Намериха разбила се преди 12 години сонда на Луната След повече от 10 години учени от Европейската космическа агенция (ESA) са намерили на повърхността на Луната остатъците от разбилата се сонда Small Missions for Advanced Research in Technology-1 (SMART-1), предаде БНР.



Апаратът е намерен благодарение на снимки, получени миналата година от автоматичната междупланетна станция Lunar Reconnaissance Orbiter, съобщава Science Alert.



Сондата SMART-1 е изведена принудително от орбита на 3 септември 2006 година и се разбива на лунната повърхност, оставяйки дупка с ширина четири и дължина 20 метра. Намерените парчета се намират на 34,262 градуса южна ширина и 46,193 градуса западна дължина.



Орбиталната сонда SMART-1 е изведена в орбита през 2003 година и е първата подобна мисия на Европейската космическа агенция. Сондата е работила 3 години, а разбиването и? заснето от телескопа Canada-France-Hawaii Telescope на Хаваите.



