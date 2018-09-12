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Спортът по телевизията днес

12.09.2018 08.14

08:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Агнешка Радванска (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
09:15 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
10:45 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Каролина Плишкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Ашли Барти (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)
13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Суперлигата, повторение
13:50 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Франция - Китай - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"
14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб
14:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Дария Касаткина (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
16:45 Film Plus: Тенис: Агнешка Радванка - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
16:50 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Холандия - Канада - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Анжелик Кербер (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 9-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - Полша - среща от груповата фаза пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/
20:30 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Бразилия - Египет пряко предаване от Русе
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Милуоки Бъкс, мач от НБА, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)
22:15 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение
22:30 BNT HD: Футбол: Испания - Хърватия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
23:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
23:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
23:30 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Алберт Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

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