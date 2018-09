Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Агнешка Радванска (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

09:15 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

10:45 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Каролина Плишкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Ашли Барти (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Суперлигата, повторение

13:50 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Франция - Китай - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"

14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб

14:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Дария Касаткина (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

16:45 Film Plus: Тенис: Агнешка Радванка - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

16:50 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Холандия - Канада - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Анжелик Кербер (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 9-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - Полша - среща от груповата фаза пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/

20:30 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Бразилия - Египет пряко предаване от Русе

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Милуоки Бъкс, мач от НБА, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)

22:15 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение

22:30 BNT HD: Футбол: Испания - Хърватия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

23:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

23:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Алберт Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение) 08:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение09:00 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Агнешка Радванска (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)09:15 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение10:45 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Каролина Плишкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Ашли Барти (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Суперлигата, повторение13:50 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Франция - Китай - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб14:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Дария Касаткина (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение16:45 Film Plus: Тенис: Агнешка Радванка - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I полуфинал, повторение)16:50 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Холандия - Канада - среща от груповата фаза пряко предаване от "Арена Монбат Русе"18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение19:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Анжелик Кербер (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II полуфинал, повторение)20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 9-и епизод, директно20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: Куба - Полша - среща от груповата фаза пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/20:30 BNT 2: Световно първенство по волейбол /мъже/: Бразилия - Египет пряко предаване от Русе21:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Милуоки Бъкс, мач от НБА, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - финал, повторение)22:15 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение22:30 BNT HD: Футбол: Испания - Хърватия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"23:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига23:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение23:30 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Алберт Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение) Днес+ Запази и Сподели